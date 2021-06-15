Кулеба розповів про проблему для України після запуску Північного потоку-2

Дмитро Кулеба висловився про Північний потік-2 / УНІАН

Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що після запуску газопроводу Північний потік-2 українську газотранспортну систему ГТС очікує кілька досить складних років.

Як розповів Кулеба в інтерв'ю угорському виданню Ceenergy News, Росія неодноразово намагалася дискредитувати Україну як надійного транзитера газу, але їй це не вдалося.

"Наступні кілька років будуть досить складними для газотранспортної системи України. Чинний транзитний договір з Газпромом передбачає резервування потужностей української ГТС до кінця 2024 року. Багато років Росія намагалася і не змогла дискредитувати Україну як надійного транзитера газу. Зараз вона намагається обійти Україну", - сказав міністр.

Кулеба підкреслив, що досі немає ніякого пояснення, навіщо взагалі був потрібен ще один газопровід. За його словами, наявні газотранспортні потужності "покривали і повністю покривають не тільки існуючий попит, а й експортні можливості Росії".

"Ринкової потреби в Північному потоці-2 не було і немає, але є чіткі політичні цілі Росії: знецінити роль України в Європейському транзиті газу і послабити нашу державу в її рішучій протидії російській агресії", - уточнив він.

читайте такожУкраїна поставила умову Росії і заходу: Північний потік - 2 в обмін на Крим і Донбас

Північний потік-2 - про що раніше повідомляв Главред:

Президент України Володимир Зеленський в ході недавнього візиту американської делегації до Києва закликав США і Євросоюз зупинити реалізацію проекту Північний потік-2. Запуск російського трубопроводу несе загрозу національній безпеці української держави.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков стверджував, що у зв'язку з добудовою першої нитки СП-2 виникає ймовірність російських провокацій проти об'єктів критичної інфраструктури України.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков допустив ситуацію, при якій виникнуть нові проблеми з Північним потоком-2 на етапі страхування та сертифікації газопроводу.

Російський депутат В'ячеслав Ніконов прогнозує, що США спробують зупинити СП-2, якщо в Німеччині в результаті осінніх парламентських виборів до влади прийде Партія зелених.