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Кулеба розповів про важливі домовленості з Блінкеном

6 травня 2021, 18:56
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Глава МЗС України назвав держсекретарю США спосіб покласти край агресії РФ проти України.

Блінкен, Кулеба
Кулеба розповів про зустріч з Блінкеном / Reuters

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів деталі зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Як заявив Кулеба у відеозверненні, була досягнута домовленість про кілька кроків, які "важливі для української безпеки і для українських реформ".

Також Кулеба розповів Блінкену спосіб, як зупинити російську агресію проти України.

За його словами, для цього потрібен чіткий сигнал колективного заходу.

"Російська агресія проти України припиниться після того, як Москва зрозуміє, що колективний Захід сприймає Україну як частину себе. Не як баланс, не як щось посередині між Заходом і Росією, не як частина, яка відкололася від "русского мира"... тільки чіткий сигнал у бік Москви про те, що Україна є частиною заходу, невід'ємною частиною демократичного світу - це і буде початком кінця російської агресії проти України. Це той шлях, який пройшли центральноєвропейські країни після розвалу СРСР, країни Балтії", - заявив Кулеба.

Глава МЗС розповів, яких домовленостей досягли на зустрічі з держсекретарем США.

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"Ми дійсно домовилися про деякі речі, важливі для української безпеки, важливі для українських реформ. І ми будемо працювати над їх виконанням в інтересах України і Сполучених Штатів, і взагалі євроатлантичного простору як такого", – сказав Кулеба.

При цьому Кулеба підкреслив, що не може розповідати в односторонньому порядку про подробиці переговорів.

"Мій колега, Тоні, сказав дуже важливу річ: Україна ніколи не повинна сумніватися в Сполучених Штатах Америки. І що ніколи США не будуть домовлятися ні з ким щодо України без України", – заявив Кулеба.

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Візит Блінкена в Україну - про що раніше повідомляв Главред:

  • Як повідомлялося, що Ентоні Блінкен з 4 по 6 травня перебуває в європейському турне: він відвідав столиці Великої Британії та України - Лондон та Київ. Блінкен в якості держсекретаря США ще не був в нашій країні.
  • У Держдепартаменті США повідомили, що Блінкен прибув до Києва, щоб підкреслити непохитну підтримку Вашингтона суверенітету і територіальної цілісності України на тлі агресивних дій РФ.
  • Раніше держсекретар США зробив перші заяви. Ентоні Блінкен зазначив, що сьогодні в Україні він представляє президента Джо Байдена, і Штати хочуть підтвердити сильне партнерство між обома країнами.

Ентоні Блінкен Дмитро Кулеба
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