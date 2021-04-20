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Кулеба зробив тривожну заяву через розгортання військ РФ на кордоні з Україною

20 квітня 2021, 16:22
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У МЗС прогнозують рекордне скупчення російських військ біля кордону України.

Кулеба
Кулеба висловився про ситуацію на Донбасі / УНІАН

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу для іноземних медіа заявив, що ситуація на лінії зіткнення на Донбасі залишається напруженою але українським військам наказано не реагувати на провокації.

За словами глави МЗС, чисельність російських військ на кордонах з Україною через тиждень зросте до понад 120 тисяч військовослужбовців.

"Ситуація на лінії зіткнення залишається напруженою. Українським війська наказано не реагувати на провокації. На жаль, інша сторона робить все можливе, щоб їх провокувати", - сказав Кулеба.

При цьому він зазначив, що протягом останніх декількох тижнів російські війська продовжують прибувати до кордонів України.

"Приблизно через тиждень очікується, що їх чисельність зросте до більш ніж 120 тисяч військовослужбовців. Це не означає, що вони припинять нарощувати сили в такій кількості", - підкреслив Кулеба.

Глава МЗС сказав, що більше занепокоєння викликає той факт, що Росія стягує не тільки військовослужбовців, а й десантників в Криму, системи радіоелектронної боротьби для придушення систем комунікації на всій території України і балістичні ракети.

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Також Кулеба розповів і про втрати на Донбасі.

"З тридцяти українських солдатів, які були вбиті з січня 2021 року, багато були вбиті снайперами. Постріл снайпера - це навмисне вбивство", - додав Кулеба, звинувативши в смерті українських солдатів російських снайперів.

Також Кулеба зазначає, що одним з перших знаків деескалації буде повторне зобов'язання російської сторони дотримуватися перемир'я.

За словами глави МЗС, він намагався поговорити зі своїм колегою главою МЗС РФ Сергієм Лавровим, але йому не відповіли.

"Я запитував розмову з міністром Лавровим кілька місяців тому, але він не передзвонив", - сказав Кулеба.

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Ситуація на Донбасі - про що раніше повідомляв Главред:

російські війська війна на Донбасі Дмитро Кулеба
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