Кулеба зробив важливу заяву про надання Україні ПДЧ в НАТО

Кулеба не прогнозує отримання Україною Плану дій щодо членства в НАТО через небажання деяких союзників по Альянсу "провокувати Росію".
Глава міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що на саміті НАТО у червні, швидше за все, ще не буде прийнято рішення про надання Україні Плану дій щодо членства.
"Я не думаю, що на саміті в червні це рішення буде прийнято. Але для нас дуже важливо почати цю дискусію і запустити процес, який призведе врешті - решт до надання ПДЧ для України", - сказав міністр, виступаючи на форумі Україна 30.
За його словами, рішенням про ПДЧ заважають побоювання деяких країн-членів НАТО спровокувати Росію.
"На жаль, все ще кілька країн серед союзників керуються логікою не провокувати Росію і вважають, що сидіти і нічого не робити - це найкращий спосіб тримати Росію в спокої. Ми їм разом з іншими партнерами, які поділяють нашу точку зору, всіляко доводимо, що їх логіка помилкова. Але це займає час", - додав Кулеба.
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Також він повідомив, що Україна продовжує намагатися отримати запрошення на участь у саміті НАТО.
Крім того, Кулеба додав, що членство України в НАТО "історично неминуче".
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Інтеграція України в НАТО - про що раніше повідомляв Главред:
- Президент України Володимир Зеленський 6 квітня в ході телефонних переговорів з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом сказав, що тільки приєднання України до Північноатлантичного альянсу допоможе Києву у врегулюванні російсько-українського збройного конфлікту на Донбасі.
- Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен 22 квітня стверджував, що на саміті НАТО в червні повинні розглянути питання надання Українській державі ПДЧ.
- 1 травня в Білому домі заявили, що адміністрація Джо Байдена має намір працювати над тим, щоб в України залишалися перспективи для вступу до НАТО.
- Заступник голови Офісу президента Ігор Жовква 8 травня підтвердив інформацію, що Україну не запросили на саміт НАТО 14 червня. Однак, за його словами, на заході повинні обговорити питання надання Києву ПДЧ в Північноатлантичному альянсу, а блок може переглянути порядок зустрічі і все-таки запросити українську державу на саміт.