Кулеба зробив важливу заяву про надання Україні ПДЧ в НАТО

Дмитро Кулеба висловився про надання ПДЧ в НАТО / УНІАН

Глава міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що на саміті НАТО у червні, швидше за все, ще не буде прийнято рішення про надання Україні Плану дій щодо членства.

"Я не думаю, що на саміті в червні це рішення буде прийнято. Але для нас дуже важливо почати цю дискусію і запустити процес, який призведе врешті - решт до надання ПДЧ для України", - сказав міністр, виступаючи на форумі Україна 30.

За його словами, рішенням про ПДЧ заважають побоювання деяких країн-членів НАТО спровокувати Росію.

"На жаль, все ще кілька країн серед союзників керуються логікою не провокувати Росію і вважають, що сидіти і нічого не робити - це найкращий спосіб тримати Росію в спокої. Ми їм разом з іншими партнерами, які поділяють нашу точку зору, всіляко доводимо, що їх логіка помилкова. Але це займає час", - додав Кулеба.

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Також він повідомив, що Україна продовжує намагатися отримати запрошення на участь у саміті НАТО.

Крім того, Кулеба додав, що членство України в НАТО "історично неминуче".

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