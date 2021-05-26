Кулеба зробив заяву про "перемогу" Росії через рішення США щодо Північного потоку-2

Дмитро Кулеба висловився про Північний потік-2 / УНІАН

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловився про рішення Сполучених Штатів Америки призупинити санкції проти оператора газопроводу Північний потік-2.

За словами Кулеби, поки що рано говорити про перемогу Росії, оскільки будівництво російського газопроводу ще не завершено.

"Ніщо не завершено, поки воно не завершено на 100%, і, до речі, я про це говорив під час нашої зустрічі держсекретареві Блінкену. І друге: ніщо не програно, поки гра не завершилася", — сказав Кулеба.

Міністр визнав, що після скасування американських санкцій Росії стало простіше завершити будівництво Північного потоку-2.

"Але моє правило в житті - завжди боротися до кінця за національні інтереси України. До тих пір, поки газ не потік по Північному потоку-2, ми будемо боротися за захист наших інтересів", — підкреслив Кулеба.

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