Кулеба зробив заяву про "перемогу" Росії через рішення США щодо Північного потоку-2

За словами міністра, поки гра ще не завершилася і висновки робити рано.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловився про рішення Сполучених Штатів Америки призупинити санкції проти оператора газопроводу Північний потік-2.
За словами Кулеби, поки що рано говорити про перемогу Росії, оскільки будівництво російського газопроводу ще не завершено.
"Ніщо не завершено, поки воно не завершено на 100%, і, до речі, я про це говорив під час нашої зустрічі держсекретареві Блінкену. І друге: ніщо не програно, поки гра не завершилася", — сказав Кулеба.
Міністр визнав, що після скасування американських санкцій Росії стало простіше завершити будівництво Північного потоку-2.
"Але моє правило в житті - завжди боротися до кінця за національні інтереси України. До тих пір, поки газ не потік по Північному потоку-2, ми будемо боротися за захист наших інтересів", — підкреслив Кулеба.
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Північний потік-2 - про що раніше повідомляв Главред:
- США відмовилися від санкцій проти компанії Nord Stream AG, яка є оператором газопроводу Північний потік-2, та її гендиректора Матіаса Варніга. У Вашингтоні своє рішення пояснили національними інтересами американської держави.
- Головною причиною відмови Штатів від санкцій проти СП-2 журналісти назвали прагнення відновити відносини з Німеччиною, зацікавленою в реалізації газопроводу.
- У Білому домі заявили, що США не можуть зупинити будівництво газопроводу Північний потік-2, так як проект вже реалізований на 95%.
- Верховна Рада офіційно звернулася до Конгресу США з проханням вжити заходів щодо зупинки трубопроводу Північний потік-2. Парламентарі закликали Вашингтон ввести санкції проти всіх учасників російського проекту.
- Пізніше США вдарили новими санкціями по газопроводу Північний потік-2. Під обмеження потрапили 13 суден, які пов'язані з реалізацією російського трубопроводу.
- Спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Москва має намір розібратися в ситуації з новими санкціями США проти СП-2 і звинуватив Вашингтон у невиконанні домовленостей.