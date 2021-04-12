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Кулеба розповів про новий елемент агресії Росії

12 квітня 2021, 22:53
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За словами глави МЗС України, такого не було в 2014 році.

Дмитро Кулеба
Дмитро Кулеба висловився про агресію РФ / УНІАН

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про новий елемент російської агресії.

"У тому, що відбувається зараз, є абсолютно новий елемент, якого не було навіть у 2014 році - у заявах російських чиновників почали лунати безпосередні погрози знищити Українську державу як таку", - про це Кулеба заявив у інтерв'ю виданню EFE.

Кулеба зазначив, що погрози звучать як від представника Росії в нормандському форматі Дмитра Козака, так і від російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова.

"Коли ми читаємо всі ці повідомлення, ми розуміємо, що російська стратегія може бути далекосяжною, і ми повинні підготуватися до повної оборони нашої країни в умовах підвищення ставок Росією. Ми сподіваємося, що за таких обставин наші друзі і партнери будуть солідарні з Україною і допоможуть нам захистити нашу країну", - підкреслив міністр.

Глава українського МЗС додав, що Україна не хоче війни і розраховує на вирішення конфлікту політико-дипломатичним шляхом.

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Ситуація на Донбасі - про що раніше повідомляв Главред:

  • 26 березня російські незаконні збройні формування обстріляли позиції ООС на Донбасі поблизу Шумів. В результаті ворожого вогню загинули 4 українських військових. Через це президент України Володимир Зеленський закликав усіх лідерів країн нормандської четвірки докласти максимальних зусиль для того, щоб на Донбасі був повністю збережений режим припинення вогню.
  • 30 березня Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак зробив заяву, згідно з якою Росія підводить війська до кордонів України, мотивуючи свої дії планами щодо нових військових маневрів Захід 2021.
  • 5 квітня спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія не становить загрозу ні для однієї країни світу, включаючи Україну.

МЗС України війна на Донбасі військова агресія РФ Дмитро Кулеба
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