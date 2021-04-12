Кулеба розповів про новий елемент агресії Росії

Дмитро Кулеба висловився про агресію РФ / УНІАН

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про новий елемент російської агресії.

"У тому, що відбувається зараз, є абсолютно новий елемент, якого не було навіть у 2014 році - у заявах російських чиновників почали лунати безпосередні погрози знищити Українську державу як таку", - про це Кулеба заявив у інтерв'ю виданню EFE.

Кулеба зазначив, що погрози звучать як від представника Росії в нормандському форматі Дмитра Козака, так і від російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова.

"Коли ми читаємо всі ці повідомлення, ми розуміємо, що російська стратегія може бути далекосяжною, і ми повинні підготуватися до повної оборони нашої країни в умовах підвищення ставок Росією. Ми сподіваємося, що за таких обставин наші друзі і партнери будуть солідарні з Україною і допоможуть нам захистити нашу країну", - підкреслив міністр.

Глава українського МЗС додав, що Україна не хоче війни і розраховує на вирішення конфлікту політико-дипломатичним шляхом.

читайте такожВ ООН зробили заяву через російську агресію на Донбасі

Ситуація на Донбасі - про що раніше повідомляв Главред: