Кулеба заявив про можливий російський слід у романі 8-річної моделі та 13-річного блогера

Мілана Маханець і Паша Пай заявили, що зустрічаються і сплять разом / Фото instagram.com/milamaxanets

Уповноважений з прав дитини Микола Кулеба припустив, що за стосунками восьмирічної українки Мілани та її коханого, 13-річного блогера Паші, може стояти серйозний бізнес - хтось заробляє гроші на цій скандальній історії.

За словами Кулеби, один з акаунтів блогерів створений в Москві. Політик офіційно звернувся в МВС і кіберполіцію, щоби розібратися в заплутаній ситуації, передає Сегодня.

"Можливо, за цим стоїть серйозний бізнес, який заробляє гроші, використовуючи малолітніх дітей. Невідомо, чим все це взагалі закінчиться, якщо ми чітко не дамо зрозуміти, що для дітей подібний контент є неприпустимим", – заявив Кулеба.

Як повідомляв Главред, 8-річна Мілана Маханець і 13-річний Паша Пай публікують в соціальних мережах знімки, на яких демонструють обійми і поцілунки. Раніше сама дівчинка підтвердила в соцмережі, що вони почали зустрічатися і нібито "сплять разом".

читайте такожВлада відреагувала на роман 8-річної дівчинки і 13-річного блогераМати дівчинки Дарина Маханець повністю підтримує дочку. Вона каже, що дітей ніхто не змушував зображувати стосунки і у них дійсно любов. Також вона заявляє, що "це їхнє життя, і вони самі розберуться".

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Адвокат Тамара Бугаєць прокоментувала стосунки юних закоханих. За її словами, закон не забороняє дітям вступати в сексуальні стосунки. Раніше була відповідна стаття, що передбачає кримінальну відповідальність за статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості, але були внесені зміни у зв'язку з ратифікацією Лансаротської конвенції.

Мілана Маханець і Паша Пай - що про них відомо:

Мілана Маханець - модель. Дівчинка знімається для брендів дитячого одягу. У неї майже 500 тисяч підписників в Instagram, у Паші – майже 32 тисячі. Популярними діти стали через соцмережу Like: там у дівчинки майже шість мільйонів фоловерів, у хлопця – півмільйона.

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