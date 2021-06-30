Кулеба жорстко відповів на мантру Путіна про "єдиний народ" і нагадав про агресію РФ

Дмитро Кулеба / УНІАН

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував заяву президента РФ Володимира Путіна про те, що українці і росіяни є "одним народом".

За його словами, повну відповідальність за прірву між українцями і росіянами несе сам Путін, написав Кулеба в Twitter в середу.

"Українці і росіяни - два різних народи. Ми могли б жити в дусі добросусідства, але в 2014 році РФ напала на Україну, вбила тисячі людей і відхопила шматок території. Повну відповідальність за прірву між українцями та росіянами несе Володимир Путін, який розв'язав агресію", - пояснив свою думку глава МЗС України.

Він підкреслив, що позиція президента України Володимира Зеленського і українського народу полягає в тому, що ніхто, крім українців, не буде вирішувати їх долю.

"Коли Путін заводить стару пісню про" зовнішнє управління", це означає лише одне: він мріє, щоб питання України вирішувалися в Москві. Позиція президента Володимира Зеленського і воля українського народу чітка: це наша країна і ніхто не буде вирішувати нашу долю крім нас самих", - підкреслив він.

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Кулеба зазначив, що корінні народи України - це кримські татари, кримчаки, караїми.

"Росіяни - національна меншина, права якої захищені Конституцією нарівні з іншими. Вони не можуть бути корінним народом, оскільки мають власну державу. Альтернативні вигадки - це класика російських маніпуляцій", - додав Кулеба.

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Раньше Зеленський звернувся до Путіна з пропозицією провести зустріч на Донбасі з метою врегулювання збройної конфронтації.

У відповідь Путін заявив, що Зеленський може приїхати в Москву, щоб обговорити відносини Росії та України. Але для обговорення припинення бойових дій на Донбасі Путін порадив Зеленському відправитися на переговори з ватажками бойовиків "ЛДНР".

Пізніше Зеленський заявив, що дав доручення голові свого офісу Андрію Єрмаку організувати його зустріч з Путіним.