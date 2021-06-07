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"Кульочок" не треба: Зеленський підписав закон про заборону пластикових пакетів в Україні

7 червня 2021, 11:25

В Україні заборонять надлегкі пластикові пакети та легкі пластикові пакети товщиною до 50 мкм.

Зеленський
Зеленський підписав закон про заборону пластикових пакетів в Україні / УНІАН

В Україні з 2022 року заборонять продаж пластикових пакетів у всіх точках торгівлі та сфери обслуговування, за винятком певних випадків. Президент України Володимир Зеленський підписав відповідний закон.

Підписання відбулося під час форуму "Україна 30. Екологія". Згідно із законом, в Україні заборонять надлегкі пластикові пакети та легкі пластикові пакети товщиною до 50 мкм. Це може стосуватися, наприклад, малих прозорих пакетів-майок, мотки яких люди звикли бачити в необмеженій кількості в магазинах.

Зазвичай, такі пакети мають товщину стінки 10,2 мкм. Вони швидко рвуться і майже не придатні для перероблення.. Це ж стосується пакетів-майок, які поширюються на касах. Їх товщина стінки варіюється, в залежності від торгової мережі, від 24,8 мкм до 50 мкм.

Також під заборону потрапляють оксорозкладні (оксобіорозкладні) пластикові пакети.

"Кульки" під забороною

Згідно з текстом закону, під заборону використання та продажу потрапили відразу три види пакетів, які довго розкладаються:

  • тонкі (зі стінками від 15 до 50 мікрометрів);
  • надтонкі (зі стінками товщиною менш як 15 мікрометрів);
  • оксорозкладні (пакети, які виготовляють з поліетилену і оксорозкладних домішок).

Перші два види пакетів зараз використовують поруч з прилавками для товарів на вагу - фруктами, овочами, сипучими і кондитерськими виробами.

Законом пропонується до 1 січня 2023 року залишити у використанні пакети певної величини (225х345х450 мм) в обмеженій кількості - тільки у відділах м'яса, риби, для пакування льоду й у відділах, де пакети є первинною упаковкою продуктів (наприклад, у відділах кулінарії).

Оксорозкладні в українських торгових мережах називають "біопакетами" - вони, як правило, використовуються для упаковки покупок на касі. Ці пакети на 99% складаються зі звичайного поліетилену і на 1% - з оксорозкладної добавки (з її допомогою пакет під дією ультрафіолету і кисню розкладається на дрібні фрагменти через деякий час). В ЄС від таких пакетів відмовляються, бо під час потрапляння на звалища з ним або взагалі нічого не відбувається, або ж він при розкладанні розпадається на мікрочастинки пластику, які залишаються в ґрунтах, воді, після чого разом з водою і їжею потрапляють до організму людини.

Згідно з текстом закону, відтепер пропонується також виправити правову колізію і заборонити виробникам використовувати в маркуванні пакетів терміни "біо", "біопакет" або "біорозкладаний", якщо пакети такими не є, щоб не вводити користувачів в оману.

Контролювати виконання закону можуть почати вже за 9 місяців після того, як його підпише президент – відразу після цього перехідного періоду порушників вже збираються штрафувати.

читайте такожУ Кабміні розповіли, коли з полиць магазинів зникнуть пластикові пакетиВідповідати за виконання закону буде Держпродспоживслужба. Вона перевірятиме магазини і після складання акта про порушення, магазину або торговельної мережі загрожуватиме штраф у розмірі від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 000-34 000 грн).

За безоплатне поширення заборонених пластикових пакетів також покладається штраф - від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів (1700-3400 грн), а за повторне порушення протягом трьох років – від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів (3400-8500 грн).

Нагадаємо, у вівторок, 1 червня, Верховна Рада ухвалила закон "Про обмеження обороту пластикових пакетів на території України " (№2501-1), яким в Україні практично повністю забороняється розповсюдження пластикових (поліетиленових) пакетів. У повному обсязі закон повинен запрацювати вже через пів року.

Володимир Зеленський новини України
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