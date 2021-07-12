Купалися поруч з трупом: в Одесі тіло потопельника пролежало на пляжі 4 години - ЗМІ

Потонув 83-річний чоловік / Telegram

В Одесі на пляжі Аркадія труп потопельника пролежав чотири години. У цей час відпочиваючі розважалися, як ні в чому не бувало.

Як повідомляє "7 канал", туристи продовжували засмагати і плавати.

"З пів на восьму ранку на пляжі лежало тіло 83-річного чоловіка, забрали його тільки до полудня. Поки невідомо, що стало причиною загибелі - проблеми зі здоров'ям, необережна поведінка або самогубство", - пише ЗМІ.

Тим часом УНІАН з посиланням на прес-службу мерії міста повідомляє, що тіло виявили в районі пляжного комплексу Red Line.

"Інформація про мертвого чоловіка співробітниками рятувально-водолазної служби була отримана о 08:48. Муніципальні рятувальники прибули на місце о 09: 03 і відразу викликали поліцію. Рятувальник витягнув з води літнього чоловіка, одягненого в плавки", - йдеться в повідомленні.

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Потопельником виявився пенсіонер 1938 року народження.

Нагадаємо, раніше схожий випадк стався в Росії. У Нижньому Новгороді потонув 20-річний хлопець. Це сталося на очах у відпочиваючих.

Трагедія сталася в Радянському районі на третьому озері Щелковського хутора. Обставини загибелі встановлюються.

Проте вже відомо, що місце, де потонув молодий чоловік, було не обладнане для купання. Також відомо, що хлопець відпочивав біля річки разом з приятелями.

Відзначається, що тіло хлопця витягли з води водолази, але залишили в канаві. Голову померлого прикрили пакетом.