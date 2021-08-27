Лариса Ніцой розповіла про "московитські замашки" Макаревича

Ніцой висловилася про громадян Росії / УНІАН

Письменниця Лариса Ніцой під час чату на Главреді розповіла, ким для українців є росіяни.

За її словами, вони для нас "сусіди, причому не найкращі".

Лариса Ніцой впевнена, що не всі росіяни є ворогами для українського народу, є й деякі винятки.

"Наприклад, Андрій Макаревич, який нещодавно гастролював по Україні - він нам не ворог. Але він хоч і каже, що Крим є українським, у нього проявляються імперські московитські замашки. Коли московити стали накладати лапу на наш борщ, і ми відразу вирішили зафіксувати, що це наше національне блюдо, дружній, братський і "крим-український" Макаревич сказав, що нам не треба привласнювати борщ, тому що його готують всі, і він у тому числі є московитським блюдом. Така дрібниця, а показує справжнє нутро. Так що Макаревич - це наш сусід, не найгірший", - зазначила вона.

Також письменниця згадала про громадян Росії, які виступають проти української мови.

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"Там - збірна солянка. Тому росіяни-просто сусіди, з якими у нас зараз не найкращі стосунки", - підсумувала Лариса Ніцой.

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Також Лариса Ніцой відповіла на слова президента Росії Володимира Путіна, який назвав росіян і українців "одним народом".

"Я з цим не згодна. Путін вибудував промову, з якої взята фраза про "один народ", на московитських міфах, на їхній сфабрикованої історії", - прокоментувала письменниця.