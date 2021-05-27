Лавров нахамив у відповідь на пропозицію Кравчука щодо перенесення переговорів з Мінська

Сергій Лавров / Reuters

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров прокоментував пропозицію глави української делегації в Тристоронній контактній групі Леоніда Кравчука про перенесення переговорів по Донбасу з Мінська.

Головний дипломат РФ зневажливо відгукнувся про пропозицію першого президента незалежної України, повідомляє ТАРС.

Він заявив про те, що не в компетенції Кравчука вирішувати, де і як працюватиме контактна група.

За його словами, місце засідання було схвалено на саміті 2015 року і затверджено резолюцією РБ ООН.

"Що стосується заяви пана Кравчука, в принципі, він, звичайно, глава делегації, але не йому вирішувати, як буде далі працювати контактна група. Контактна група створена в контексті пакету документів, який був схвалений на саміті в Мінську в лютому 2015 року і потім затверджений резолюцією РБ ООН", - додав Лавров.

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Раніше Кравчук заявив про те, що Мінськ більше не може бути переговорним майданчиком. Українська сторона в першу чергу звернеться до ОБСЄ з питанням про пошук нового місця для переговорів.

Політик додав, що в Білорусь тепер навіть не можна буде потрапити, оскільки туди з України і ряду інших країн більше не літають літаки.