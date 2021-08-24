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Лавров визвірився через Кримську платформу: заявив про "неонацистів" і "русофобію" в Києві

24 серпня 2021, 16:57

Сергій Лавров назвав Кримську платформу"шабашем".

Лавр
Сергій Лавров / Reuters

Глава МЗС Росії Сергій Лавров прокоментував Кримську платформу, що відбулася в Києві.

Як підкреслив він під час візиту до Будапешта, саміт у Києві був "порожньою русофобською акцією", повідомляє ТАРС.

"Звичайно, це русофобська акція, штучно створена, і будуть намагатися штучно ось ці настрої підтримувати, щоб підіграти таким ультрарадикальним неонацистським явищам в сучасній Україні. Цим явищам потурає і влада в Києві, і цим проявами потурають і лідери західного світу", - сказав Лавров.

Раніше Лавров назвав Кримську платформу шабашем, на якому "захід буде продовжувати пестити неонацистські, расистські настрої сучасної української влади".

"Я хочу сказати, що ми знаємо про ті методи, які використовуються, щоб змушувати союзників підключатися до такого роду безглуздих акцій, тому для нас не дивно, що така помилково зрозуміла солідарність членів ЄС, НАТО лягла в основу цієї абсолютно порожній, безперспективної пропагандистської затії", - сказав Лавров.

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Що таке Кримська платформа

Міжнародний формат консультацій і координації міжнародних партнерів України з метою протидії наслідкам і загрозам тимчасової окупації РФ Криму і, нарешті, повернення півострова під контроль України. Кримська платформа об'єднає всі наявні національні та міжнародні зусилля з деокупації українського півострова.

Пріоритетними напрямками роботи Кримської платформи є:

  • консолідація міжнародної політики невизнання зміни статусу Криму;
  • ефективність санкцій, їх посилення та перекриття шляхів обходу;
  • захист прав людини та міжнародного гуманітарного права;
  • забезпечення безпеки в Азово-Чорноморському регіоні та за його межами, захист принципу свободи навігації;
  • подолання екологічних та економічних наслідків окупації.

Незаконна анексія Криму

У березні 2014 року в Криму під дулами російських військових пройшов так званий "референдум" про статус півострова, більшість жителів нібито висловилися за приєднання до РФ.

Пізніше Росія незаконно анексувала Крим. В Україні влада визнала 20 лютого 2014 року датою початку захоплення півострова.
Київ вважає Крим українським.

Україна та низка західних держав покарали Москву за захоплення півострова – запровадили санкції.

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