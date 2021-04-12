Лавров розлютився після візиту Зеленського до Ердогана і попередив Туреччину

Сергій Лавров / Reuters

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров різко прокоментував візит президента України Володимира Зеленського до Туреччини, під час якого відбулися переговори з президентом Реджепом Ердоганом.

В ході прес-конференції під час робочого візиту до Єгипту він заявив, що Росія застерігає Туреччину та інші країни від "підживлення мілітаристських настроїв України".

На його думку:"Київський режим може зірватися на безрозсудні дії в гонитві за рейтингом, це може погано скінчитися".

"Коли зараз представники адміністрації Зеленського заявляють, що Київ нічого не планує на Донбасі, тому що Київ не може воювати з власним народом. Це неправда. Київ після тієї самої Революції гідності, яка насправді була путчем, антиконституційним, Київ нападав на свій народ і вже відтоді веде війну зі своїм власним народом, оголосивши їх терористами. Хоча жителі Донбасу ні на кого на решті території України не нападали", - перерахував глава МЗС РФ штампи російської пропаганди.

Глава російського зовнішньополітичного відомства також прокоментував прибуття кораблів ВМС США в Чорне море.

"Проходи кораблів США в Чорне море супроводжуються агресивною риторикою, Москва не розуміє, які саме цілі переслідує Вашингтон в Україні", - додав Лавров.

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Візит Зеленського до Туреччини: