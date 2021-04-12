Лавров розлютився після візиту Зеленського до Ердогана і попередив Туреччину

Сергій Лавров різко прокоментував візит президента України Володимира Зеленського до Туреччини.
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров різко прокоментував візит президента України Володимира Зеленського до Туреччини, під час якого відбулися переговори з президентом Реджепом Ердоганом.
В ході прес-конференції під час робочого візиту до Єгипту він заявив, що Росія застерігає Туреччину та інші країни від "підживлення мілітаристських настроїв України".
На його думку:"Київський режим може зірватися на безрозсудні дії в гонитві за рейтингом, це може погано скінчитися".
"Коли зараз представники адміністрації Зеленського заявляють, що Київ нічого не планує на Донбасі, тому що Київ не може воювати з власним народом. Це неправда. Київ після тієї самої Революції гідності, яка насправді була путчем, антиконституційним, Київ нападав на свій народ і вже відтоді веде війну зі своїм власним народом, оголосивши їх терористами. Хоча жителі Донбасу ні на кого на решті території України не нападали", - перерахував глава МЗС РФ штампи російської пропаганди.
Глава російського зовнішньополітичного відомства також прокоментував прибуття кораблів ВМС США в Чорне море.
"Проходи кораблів США в Чорне море супроводжуються агресивною риторикою, Москва не розуміє, які саме цілі переслідує Вашингтон в Україні", - додав Лавров.
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Візит Зеленського до Туреччини:
- Після переговорів із Зеленським Ердоган заявив, що Анкара неухильно підтримує незалежність і державний суверенітет України.
- Він підкреслив, що на переговорах із Зеленським підтвердив принципове рішення Туреччини не визнавати анексію Криму.
- "Ще раз засуджуємо незаконну анексію Криму. Підтримуємо створення Кримської платформи для об'єднання народу України", - заявив Ердоган.
- Президент Туреччини також висловився на підтримку Мінських угод і закликав знизити напруженість на Сході України.