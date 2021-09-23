Лікування коронавірусу: лікар розповів, як і за скільки часу можна побороти хворобу

На лікування від коронавірусу зараз йде 2-3 тижні, але є винятки / Фото Reuters

В Україні стрімко зростає кількість інфікованих коронавірусом. На думку медиків, тривалість лікування хвороби залежить від ураження дихальної системи.

Як розповів головний інфекціоніст Львівської області, голова Львівської обласної інфекційної лікарні Сергій Федоренко у коментарі "ТСН", подолати коронавірус можна протягом декількох тижнів.

"Залежно від ураження дихальної системи, на лікування від коронавірусу зараз йде 2-3 тижні. Якщо людина вже потрапляє у відділення реанімації, то на його лікування йде 3-4 тижні. Все залежить від стану хворих і того, як довго вони знаходяться на ШВЛ", — повідомив інфекціоніст.

Як лікуватися від коронавірусу вдома

У разі, якщо хворий covid-19 має легкий перебіг захворювання і лікується вдома, то йому необхідно, зокрема, стежити за температурою свого тіла, рівнем кисню в крові та здати необхідні аналізи. Лікар-пульмонолог Світлана Гук також не радить збивати температуру нижче 38.

Якщо у хворого на коронавірус є тенденція до зниження рівня кисню в крові, то йому корисно полежати на животі, рекомендує медик.

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Вакцинація в Україні: коли варто йти робити щеплення

Лікар-педіатр Євген Комаровський нагадує, що якщо у людини є хронічне захворювання, то його треба прищеплювати в першу чергу. Але є винятки.

читайте такожВакцинація в Україні: Голубовська розповіла, кому можна почекати з щепленням"Це гострий період інфекційної хвороби, високий рівень інтерферону в крові-вакцина може не спрацювати. Далі, імуносупресивна терапія, тобто ти зараз отримуєш препарати, які пригнічують імунітет, це, як правило, хіміотерапія при деяких онкозахворюваннях, і алергічна реакція на один з компонентів вакцини, причому це не просто алергічна реакція, а анафілаксія, непереносимість", – говорить медик.

Варто зазначити, що станом на ранок четверга, 23 вересня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 7 866 жителів країни. У тому числі захворіли 667 дітей та 175 медпрацівників.