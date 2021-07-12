Легалізація канабісу: Зеленський покликав Раду на позачергове засідання

Рада розгляне легалізацію медичного канабісу / УНІАН

Президент Володимир Зеленський ініціював на вівторок, 13 липня, позачергове засідання парламенту. Серед п'яти питань є і законопроект, яким регулюється обіг медичного канабісу (№5596).

Інформацію про це на своїй сторінці в Facebook голова ВР Дмитро Разумков.

"Завтра о 16: 00 за ініціативою президента буде проведено позачергове засідання парламенту", - зазначив він.

Спікер повідомив, що всього на розгляд буде винесено 5 питань.

Вони стосуватимуться особливостей реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності (№3822), криміналізації контрабанди (№5420), регулювання обігу медичного канабісу (№5596), особливостей оподаткування підприємницької діяльності е-резидентів (№5270) та вдосконалення діяльності Антимонопольного комітету України (№5431).

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Разом з тим Разумков вважає, що є більш важливі питання для розгляду в парламенті, ніж легалізація медичного канабісу.

Як сказав він на брифінгу, в Україні є багато питань, і "є люди, яким дійсно важливо сьогодні забезпечити медикаментозну допомогу під час хвороб, і це онкозахворювання та інші захворювання, але, тим не менш, я думаю, що є й інші більш важливі питання, які потрібно було б розглянути Верховній Раді".

У свою чергу перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко прогнозує, що його фракція дасть до 200 голосів за законопроект про легалізацію медичного канабісу.

"Прекрасний законопроект. Завтра на позачерговій сесії буде обговорюватися. Я думаю, будемо шукати голоси. В принципі, начебто колеги з інших фракцій підтримують", - зазначив Корнієнко в коментарі.

За його словами, в " СН " також підтримують цей законопроект, але не всі депутати.

"Наша фракція буде підтримувати. Не вся, зрозуміло. Є ті, хто проти цього. Я думаю, що голосів 200 дамо", - сказав депутат.

Нагадаємо, раніше, в жовтні 2020 року, в Офісі президента Володимира Зеленського повідомляли, що, за попередніми підрахунками, близько 2 млн громадян нашої країни потребували такого канабісу, оскільки він має знеболюючий ефект.

9 квітня 2021 року був частково узаконений медичний Каннабіс. Тепер в Україні можна купити лікарські препарати, створені на основі речовин Набіксимолс, Набілон і Дронабінол.