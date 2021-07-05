Легендарний російський спортивний коментатор потрапив до чорного списку українського Мінкульту

Дмитро Губернієв / МатчТВ

Міністерство культури та інформаційної політики України за поданням Служби безпеки внесло легендарного російського спортивного коментатора Дмитра Губернієва в список осіб, які створюють загрозу національній безпеці країни. Про це повідомляється на офіційному сайті відомства.

Також до переліку разом з Губернієвим потрапили режисер Олег Джураєв, актриса і телеведуча Анна Пєскова і актор Роман Юрченко.

У серпні 2015 року відомство оприлюднило список діячів культури, в тому числі з Росії, що створюють загрозу нацбезпеці України. Туди включили співака Олега Газманова, співачку Валерію (Аллу Перфілову) і безліч інших діячів російської культури. На даний момент в "чорному списку" числиться 204 людини.

читайте такожМоргенштерн висловився з приводу потрапляння в чорний список в Україні

Реклама

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 22 червня Мінкульт на прохання СБУ вніс Філіпа Кіркорова в "чорний список". Люди, які перебувають у такому переліку, не мають права перетинати кордон України.

Пізніше в спецслужбі пояснили, що Кіркорова вирішили внести в "чорний список", оскільки він незаконно в'їжджав в захоплений Росією Крим (використовував російські пункти пропуску) і давав пропагандистські концерти, під час яких висловлювався на підтримку незаконної анексії півострова. В СБУ додали, що співак називав Крим частиною РФ.