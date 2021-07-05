Легендарний російський спортивний коментатор потрапив до чорного списку українського Мінкульту

Російський спортивний коментатор Дмитро Губернієв тепер офіційно входить до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України.
Міністерство культури та інформаційної політики України за поданням Служби безпеки внесло легендарного російського спортивного коментатора Дмитра Губернієва в список осіб, які створюють загрозу національній безпеці країни. Про це повідомляється на офіційному сайті відомства.
Також до переліку разом з Губернієвим потрапили режисер Олег Джураєв, актриса і телеведуча Анна Пєскова і актор Роман Юрченко.
У серпні 2015 року відомство оприлюднило список діячів культури, в тому числі з Росії, що створюють загрозу нацбезпеці України. Туди включили співака Олега Газманова, співачку Валерію (Аллу Перфілову) і безліч інших діячів російської культури. На даний момент в "чорному списку" числиться 204 людини.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 22 червня Мінкульт на прохання СБУ вніс Філіпа Кіркорова в "чорний список". Люди, які перебувають у такому переліку, не мають права перетинати кордон України.
Пізніше в спецслужбі пояснили, що Кіркорова вирішили внести в "чорний список", оскільки він незаконно в'їжджав в захоплений Росією Крим (використовував російські пункти пропуску) і давав пропагандистські концерти, під час яких висловлювався на підтримку незаконної анексії півострова. В СБУ додали, що співак називав Крим частиною РФ.