"Лесю давай": запорізькі патрульні оригінально вимагали хабар у порушника

Копи натякнули на хабар оригінальним способом / скріншот

У Запоріжжі днями стався курйозний інцидент, під час якого патрульні поліціянти прямо не вимагали від чоловіка, який порушив закон, гроші, зате вдалися до літературних асоціацій.

"Лесю даєш?" – запитував один з поліціянтів, маючи на увазі купюру у 200 гривень. Сам порушник не зовсім зрозумів поліціянтів, на що отримав у відповідь своєрідний урок з літератури: "Лесю Українку вчив у школі?". Тоді він і здогадався, що правоохоронці просили хабар.

"Урок літератури від копів. У Запоріжжі патрульні незвичайним чином натякали на хабар за порушення: вони просили "Лесю" і тільки після неї водій міг бути вільний", – йдеться в повідомленні Telegram-каналу "Україна в шоці".

У соцмережах люди жартують, мовляв, пощастило, що не дійшло до "Вернадського".

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Києві лікар-отоларинголог вимагав хабар у 300 гривень за Первинний огляд дитини. Ніякі вмовляння матері та апеляція чергового з МОЗ до законодавства України не допомогли – лікар навідріз відмовився без хабара лікувати малюка.

Лікарем виявився отоларинголог Олег Мельник.