Летальна зброя для України: Кравчук повідомив, хто протягнув Києву руку допомоги

Минув час, коли Україна про летальну зброю могла тільки мріяти, вважає очільник української делегації в ТКГ щодо Донбасу.
Україна розвиватиме військову співпрацю зі США та іншими країнами НАТО. Час, коли Києву не продавали летальне озброєння, залишився в минулому, заявив очільник української делегації в ТКГ щодо Донбасу, перший президент України Леонід Кравчук.
"Блінкен підтвердив, що і в бюджеті, і в інших органах влади такі кошти передбачені, і військово-технічне співробітництво розвиватиметься, і не тільки зі Сполученими Штатами. Візит Зеленського до Великобританії завершився підписанням саме такого документа про військово-технічне співробітництво, так само завершився візит і до Туреччини", - заявив Кравчук в ефірі телеканалу Україна 24.
Він підкреслив, що минув час, коли нам говорили, що "не можна продавати летальну зброю, це може бути тільки захисна зброя".
"Тепер ми знаємо, що мова йде про будь-яку зброю, літальні апарати, протитанкову зброю, все це купуватиметься і продаватиметься", - додав Кравчук.
Візит Блінкена до України - про що йшлося раніше:
- 6 травня держсекретар США Ентоні Блінкен відвідав Україну. Глава американського Держдепу провів зустріч з президентом Володимиром Зеленським, а також українськими політиками, чиновниками та громадськими діячами.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав, що під час переговорів з Блінкеном президент Зеленський передав американському чиновнику новий елемент стратегії врегулювання російсько-українського конфлікту на Донбасі.
- Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив про те, що Вашингтон розгляне запит України про надання нового озброєння.