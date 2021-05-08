Летальна зброя для України: Кравчук повідомив, хто протягнув Києву руку допомоги

Леонід Кравчук повідомив, чи отримає Україна летальну зброю / УНІАН

Україна розвиватиме військову співпрацю зі США та іншими країнами НАТО. Час, коли Києву не продавали летальне озброєння, залишився в минулому, заявив очільник української делегації в ТКГ щодо Донбасу, перший президент України Леонід Кравчук.

"Блінкен підтвердив, що і в бюджеті, і в інших органах влади такі кошти передбачені, і військово-технічне співробітництво розвиватиметься, і не тільки зі Сполученими Штатами. Візит Зеленського до Великобританії завершився підписанням саме такого документа про військово-технічне співробітництво, так само завершився візит і до Туреччини", - заявив Кравчук в ефірі телеканалу Україна 24.

Він підкреслив, що минув час, коли нам говорили, що "не можна продавати летальну зброю, це може бути тільки захисна зброя".

"Тепер ми знаємо, що мова йде про будь-яку зброю, літальні апарати, протитанкову зброю, все це купуватиметься і продаватиметься", - додав Кравчук.

Візит Блінкена до України - про що йшлося раніше: