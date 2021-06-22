Літній дощ прийшов раптово: в салоні поїзда Львів-Маріуполь випали опади

Дощ пробрався прямо у вагон / скріншот

Українці не можуть сховатися від негоди навіть у транспорті. Нещодавно дощ застав пасажирів поїзд Львів-Маріуполь прямо у вагоні. Опади протекли крізь дах і залили речі.

Відповідне відео з'явилося в Telegram-каналі Perepichka News.

"Вода затекла і в особисті речі, і небезпечно накопичувалася поруч з електрикою. А пару днів тому головному залізничнику країни Лещенко продовжили контракт в наглядовій раді УЗ ще на 3 місяці. Як пов'язані ці дві новини-здогадайтеся самі", - йдеться в повідомленні.

Місцеві ЗМІ пишуть, що поїзд потрапив під дощ в районі Дніпра. Крім речей намокли і пасажири. На підлозі вагона і пасажирських місцях миттєво утворилися калюжі.

Клієнів Укрзалізниці глибоко обурив даний інцидент. Більшість з них написали що "компанія зобов'язана повернути гроші за проїзд, не кажучи вже про компенсацію, як моральної, так і матеріальної". А деякі пожартували, що за такий "комфорт" - сон під шум дощу – можна і доплатити.

Дощі в Україні

Негода в Україні, яка почалася ще в кінці травня і триває досі, торкнулася безліч областей. Зокрема, найбільше постраждали східні та південні регіони. Анексований Крим затопило. Керч залишився без електрики, а Ялта практично пішла під воду. На вулицях в прямому сенсі розсікали на човнах. Дорожнє покриття зруйнувалося. Затоплені автомобілі йшли під землю. Більш того вода рознесла Ялтинське звалище по околицях. Місто опинилося в смітті.

Раніше подібна ситуація трапилася в Дніпрі та Одесі. Вулицями плавали на байдарках, від безлічі води постраждали дахи деяких будівель.