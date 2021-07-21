Лежачого добивали ногами: у Вінниці натовп підлітків жорстоко побив хлопця через зачіску

У Вінниці натовп підлітків побив хлопця через зачіску / Колаж 24 каналу

У Вінниці натовп підлітків жорстоко побила 18-річного скейтера. Агресія виникла, тому що нападникам не сподобалася зачіска хлопця. Коли той дав їм словесну відсіч, ті накинулися на нього і побили руками і ногами.

Хлопець спочатку намагався з'ясувати, хто серед підлітків старший. Відповіді не послідувало, передає Telegram-канал "Труха Харків". На відео видно, що підлітки "виводять" хлопця на бійку, розмахуючи перед його обличчям, ймовірно, бритвою.

У якийсь момент хлопець "не з тією зачіскою" не витримав і відмахнувся від кривдника, чим фактично дав сигнал натовпу агресивних хуліганів. Його почали бити руками і ногами по всьому тілу і голові. Вже лежачого хлопця вони добивали ногами – поки той не знепритомнів. Потерпілого госпіталізували з численними травмами та забоями.

Бійка підлітків, дивіться відео (присутня нецензурна лексика):

Згодом про інцидент стало відомо правоохоронцям. Вони з'ясували, що в бійці брали участь четверо місцевих жителів. Повідомляється, що трьом учасникам побиття загрожує до 4 років в'язниці за хуліганство. Одному з них 18 років, двом – по 16.

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Ймовірно, саме страх перед кримінальною відповідальністю спонукав хуліганів записати відеозвернення, в якому вони вибачилися і запевнили, що переосмислили свій вчинок, а потерпілому побажали якнайшвидшого одужання.

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