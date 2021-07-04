Тих, хто лежав, добивали ногами: у Києві розбірки закінчилися масовою бійкою

Масова бійка на Подолі / скріншот

У неділю рано вранці, 4 липня, в Києві на Подолі сталася масова бійка за участю з десятка молодих людей.

Зіткнення сталося на Контрактовій площі, повідомляє Telegram-канал ХК.

У побоїщі брали участь молоді люди, деякі з них були по пояс роздягнені, а у деяких була з собою футбольна атрибутика, а також національні прапори України.

Звернемо увагу, що один з учасників бійки був сильно побитий і впав прямо на асфальт.

Водночас це не завадило його опонентам добивати свою жертву ногами.

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Увага! Відео містить сцени насильства і жорстокості:

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Харкові агресивні пасажири трамвая напали на дівчину-кондуктора, яка, за їхніми словами, не додала здачі.

Звернемо увагу, що чоловік намагається атакувати дівчину на вулиці, при цьому йому заважають інші пасажири трамвая. Між опонентами спалахує бійка, чоловіків намагаються розняти інші пасажири.