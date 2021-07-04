Тих, хто лежав, добивали ногами: у Києві розбірки закінчилися масовою бійкою

Один з учасників бійки був сильно побитий і впав прямо на асфальт.
У неділю рано вранці, 4 липня, в Києві на Подолі сталася масова бійка за участю з десятка молодих людей.
Зіткнення сталося на Контрактовій площі, повідомляє Telegram-канал ХК.
У побоїщі брали участь молоді люди, деякі з них були по пояс роздягнені, а у деяких була з собою футбольна атрибутика, а також національні прапори України.
Звернемо увагу, що один з учасників бійки був сильно побитий і впав прямо на асфальт.
Водночас це не завадило його опонентам добивати свою жертву ногами.
Увага! Відео містить сцени насильства і жорстокості:
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Харкові агресивні пасажири трамвая напали на дівчину-кондуктора, яка, за їхніми словами, не додала здачі.
Звернемо увагу, що чоловік намагається атакувати дівчину на вулиці, при цьому йому заважають інші пасажири трамвая. Між опонентами спалахує бійка, чоловіків намагаються розняти інші пасажири.