Лежав без допомоги 9 днів: у прокуратурі розповіли моторошні подробиці про смерть Андрійка з Черкас

Люди вимагають справедливого і ретельного розслідування / соцмережі

Смерть маленького Андрійка з Черкас ще більше сколихнула Україну. Люди вимагають належного покарання винним і погрожують в іншому випадку влаштувати над Лясовими самосуд.

Тим часом у прокуратурі Черкаської області вже провели брифінг з приводу розслідування загибелі 7-річної дитини, яка 2 тижні перебувала в комі.

Прокурори стверджують, що Андрійко був без допомоги медиків не 5 днів, як йшлося раніше, а приблизно 9 днів. Про це свідчать пролежні.

"Слідчими був проведений огляд житлових умов дитини, допитані сусіди, вчителі і ніякої інформації про те, що дитина виховувалася в складних умовах ми не отримали. Однак поки у нас виникає багато питань до самих батьків хлопчика. Тому ми будемо повторно відпрацьовуємо всі ці питання", - розповіли в прокуратурі.

Також у відомстві додали, що вивчають причетність до трагедії не тільки нерідних бабусі і дідусі, а й самих батьків.

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"Встановлюємо додатково коло зв'язків дитини, ряд родичів дитини допитуємо, які дають неоднозначні свідчення. Також досліджуємо питання, що дитина була з ушкодженнями без допомоги лікарям не п'ять днів, а до дев'яти днів. Спілкуємося з лікарями, які кажуть, що якби була надана медична допомога своєчасно, то таких наслідків могло б і не настати. Ми чекаємо висновку експертиз, щоб можна було сказати щось точніше", - продовжили в прокуратурі.

Слідство з'ясовує, яким чином хлопчик отримав травми, які виявилися для нього смертельними і працює над припущеннями того, як повинні були вчинити дорослі.

"Призначено 11 експертиз, з них дві судово-медичні експертизи, одна для встановлення тілесних ушкоджень, тривалості утворень та їх видів, а інша - за результатами причини смерті. Провели два обшуки, один обшук, в ході якого вилучили певні речові докази. У дворі був безлад, і шифер, і металеві предмети, і підпори різні", - уклали в прокуратурі.

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Нагадаємо, Андрійко з Черкас, якого з ознаками тортур без свідомості госпіталізували до лікарні, помер 5 вересня. Він так і не прийшов до тями.