УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Лежав без допомоги 9 днів: у прокуратурі розповіли моторошні подробиці про смерть Андрійка з Черкас

7 вересня 2021, 19:15

Слідство з'ясовує, яким чином були отримані травми і як повинні були вчинити дорослі, які доглядали за хлопчиком.

false
Люди вимагають справедливого і ретельного розслідування / соцмережі

Смерть маленького Андрійка з Черкас ще більше сколихнула Україну. Люди вимагають належного покарання винним і погрожують в іншому випадку влаштувати над Лясовими самосуд.

Тим часом у прокуратурі Черкаської області вже провели брифінг з приводу розслідування загибелі 7-річної дитини, яка 2 тижні перебувала в комі.

Прокурори стверджують, що Андрійко був без допомоги медиків не 5 днів, як йшлося раніше, а приблизно 9 днів. Про це свідчать пролежні.

"Слідчими був проведений огляд житлових умов дитини, допитані сусіди, вчителі і ніякої інформації про те, що дитина виховувалася в складних умовах ми не отримали. Однак поки у нас виникає багато питань до самих батьків хлопчика. Тому ми будемо повторно відпрацьовуємо всі ці питання", - розповіли в прокуратурі.

Також у відомстві додали, що вивчають причетність до трагедії не тільки нерідних бабусі і дідусі, а й самих батьків.

Реклама

"Встановлюємо додатково коло зв'язків дитини, ряд родичів дитини допитуємо, які дають неоднозначні свідчення. Також досліджуємо питання, що дитина була з ушкодженнями без допомоги лікарям не п'ять днів, а до дев'яти днів. Спілкуємося з лікарями, які кажуть, що якби була надана медична допомога своєчасно, то таких наслідків могло б і не настати. Ми чекаємо висновку експертиз, щоб можна було сказати щось точніше", - продовжили в прокуратурі.

Слідство з'ясовує, яким чином хлопчик отримав травми, які виявилися для нього смертельними і працює над припущеннями того, як повинні були вчинити дорослі.

"Призначено 11 експертиз, з них дві судово-медичні експертизи, одна для встановлення тілесних ушкоджень, тривалості утворень та їх видів, а інша - за результатами причини смерті. Провели два обшуки, один обшук, в ході якого вилучили певні речові докази. У дворі був безлад, і шифер, і металеві предмети, і підпори різні", - уклали в прокуратурі.

читайте також"Як на зоні": рідна бабуся закатованого Андрійка розповіла, як жив хлопчикПравоохоронці вже опитали близько 30 осіб. Мати була на допиті двічі. Бабуся Андрійка від дачі показань відмовляється. Однак у копів є запис розмови нерідної бабусі і фельдшера бригади швидкої допомоги.

Нагадаємо, Андрійко з Черкас, якого з ознаками тортур без свідомості госпіталізували до лікарні, помер 5 вересня. Він так і не прийшов до тями.

viber
Новини Черкаси
Зараз ви переглядаєте новину «Лежав без допомоги 9 днів: у прокуратурі розповіли моторошні подробиці про смерть Андрійка з Черкас». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
У моду на осінь-зиму 2021 2022 повернулися незвичайні штани, які можна носити з сукнеюУ моду на осінь-зиму 2021 2022 повернулися незвичайні штани, які можна носити з сукнею Надя Дорофєєва в крихітних трусиках з мокрим волоссям похвалилася ідеальним тілом у ваннійНадя Дорофєєва в крихітних трусиках з мокрим волоссям похвалилася ідеальним тілом у ванній В Італії перед посадкою на літак померла українська заробітчанка: її обікралиВ Італії перед посадкою на літак померла українська заробітчанка: її обікрали В СБУ заявили про загрозу вбивства Зеленського і збройного нападу на Раду - ЗМІВ СБУ заявили про загрозу вбивства Зеленського і збройного нападу на Раду - ЗМІ Названо найгіршу звичку, яка підвищує тиск і підсилює появу тромбівНазвано найгіршу звичку, яка підвищує тиск і підсилює появу тромбів

Останні новини

11:34

Хотів зробити "креативне" фото: 17-річного підлітка судитимуть за спалений прапор України

11:29

Батько трьох сиріт у Світловодську зводить кінці з кінцями, а винуватицю ДТП випустили з СІЗО Відео

11:16

Можна приймати судна з максимальними габаритами: в порту Чорноморська з'явиться новий пірс

11:13

Кабмін На чолі зі Шмигалем відправлять у відставку в жовтні - нардеп

11:06

Зґвалтував і вкрав пачку майонезу: в Києві розшукують неадеквата з сайту знайомств

Реклама
10:53

Вийшов тизер Матриці 4 зі 180 тисячами варіантів відеоряду

10:37

Понад 10 млн щеплень від COVID: у МОЗ України відзвітували про успіхи вакцинації Відео

10:23

Фільм Шан-Чі та легенда десяти кілець побив рекорд

10:17

Немає маски - спробуй збройового мастила: у Дніпрі в чоловіка вистрілили прямо в супермаркеті

10:02

У моду на осінь-зиму 2021 2022 повернулися неймовірні джинси в стилі жорстких 90-х та іронічних 70-х Фото Відео

09:52

Локдаун і пік COVID-смертей: експерт назвав дати, коли Україну накриє коронавірусна хвиля Відео

09:40

"Тролінг вищого порядку": Гордон запропонував перейменувати Україну на "Росія-1" Відео

09:24

Кайлі Дженнер вагітна вдруге - вже офіційно Відео

09:18

Зорепад Тауриди 2021: коли пік і де найкраще буде видно метеорний потік Відео

08:58

Гороскоп на 8 вересня для всіх знаків Зодіаку: збитки або вигідна пропозиція Відео

08:38

В італійському підручнику знайшли карту з Україною у складі Росії: посольство вимагає її виправити

08:20

Коронавірус в Україні 8 вересня: за добу - майже 3 тис. нових хворих Відео

07:57

ВООЗ засудила багаті країни у "подовженні пандемії" через накопичення COVID-вакцин Відео

07:33

Вперше за роки незалежності понад половина громадян заговорила українською в побуті Відео

07:19

До України наближається катастрофа: коли влада запровадить локдаун Погляд

Реклама
07:01

Мета України - вступ до НАТО: посол у США пояснила, чому Раді не треба звертатися до Конгресу

06:50

Під Києвом через двійки у школі не повернувся додому 8-річний хлопчик Відео

06:35

Газовий шантаж Європи і удар Байдена по СП-2: названо новий сценарій Росії щодо труби Газпрому Відео

06:25

Чому Україні зарано створювати зону вільної торгівлі зі США Погляд

06:04

Дружина футболіста Динамо вразила уяву неймовірною фігурою в бікіні

05:27

"Батьки не проти": вулицями Індії водили голих дівчаток з жабами

05:26

Погода в Україні на осінь: метеоролог кардинально змінила прогноз Відео

05:21

Коли День економіста в Україні: дата, традиції свята, привітання

04:47

Чим небезпечний для тіла раптовий набряк ніг - відповідь дієтолога

04:01

Злетять ціни на хліб і м'ясо: українців попередили про "сніжний ком" подорожчання Відео

04:00

День Наталії 2021: душевні привітання і милі листівки в день ангела 8 вересня

03:07

Лікар розповіла, чи можна знизити тиск без ліків Відео

03:01

"Зрада" або капітуляція: експерт назвав ризики зустрічі Зеленського і Путіна

02:52

Ірина Білик розговорилася про стосунки із колишнім чоловіком

02:50

Кортні Кардашьян роздягнулася і показала апетитне тіло без будь-якого фотошопу

01:33

Різке погіршення через COVID-19: з'ясувалася небезпека підвищення рівня цукру в крові Відео

01:02

Вийшов трейлер довгоочікуваного фільму Олега Сенцова "Носоріг" Відео

07 вересня, вівторок
23:56

До України увірветься "бабине літо": синоптики порадували прогнозом Відео

23:20

Арестович різко відповів Разумкову на його пораду "поїхати до Талібану"

22:44

Порізи склом та отруєння чадним газом: в Умані спалахнула пожежа в гуртожитку

Реклама
22:41

З'явився запис розмови бабусі закатованого Андрійка з Черкас з лікарем "швидкої" - аудіо Відео

22:20

Коронавірус у світі вийшов на плато - ВООЗ Відео

22:13

"Стадо баранів": боксер оскандалився заявою щодо українців

21:32

У Львівській міськраді зник "кабінетний" кіт Садового: мер обіцяє за нього "хороший " подарунок"

20:52

П'яний мотоцикліст намагався заїхати на гірку та покалічив дітей

20:38

"Безпідставні чутки": Рубан розповів, чи введуть в Києві локдаун Відео

20:23

Загибель мера Кривого Рогу: у міськраді розкритикували версію поліції

20:11

Чому ціна газу в Україні залежить від котирувань в Європі Погляд

19:57

У моду на осінь-зиму 2021 2022 увійшли довгі сукні казкової краси, в яких дуже тепло Фото Відео

19:56

"Дельта" дістався до малюків: небезпечний штам зафіксували у немовляти з Волині Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти