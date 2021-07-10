Розійшлися шви після операції: на вулиці в центрі Києва чоловік помер від втрати крові

На вулиці в центрі Києва загинув чоловік / скріншот з відео

У центрі Києві просто посеред вулиці помер чоловік, за попередньою інформацією – від втрати крові. Сталося це ввечері 8 липня на проспекті Перемоги біля Повітрофлотського мосту.

Швидку і поліцію на місце події викликали свідки інциденту. Вони побачили, що посеред вулиці в калюжі крові лежить непритомний чоловік. Медики нічого не змогли зробити і лише констатували смерть, повідомляє "Київ Оперативний".

Уточнюється, що нещасний випадок стався на проспекті Перемоги, 10. Містян їхав на самокаті, коли у нього прямо посеред дороги відкрилася кровотеча, У дописі йдеться, що "швидку" викликали перехожі, побачивши "лежачого в крові чоловіка",

Як потім повідомили медики, у пацієнта на вулиці розійшлися післяопераційні шви, тому він втратив занадто багато крові. Чоловіка навіть не встигли доставити в лікарню. Правоохоронці з'ясовують всі обставини трагічної події. Як вони кваліфікували інцидент, поки не ясно.

Раніше стало відомо про смерть киянина в одному з фітнес-клубів столиці. Інцидент стався в торговому центрі RetroVille за адресою проспект Правди, 47. Як стверджують очевидці, чоловік просто займався в спортзалі, але в якийсь момент йому стало погано. Першу допомогу почав надавати інший відвідувач спортклубу. Через 20 хвилин приїхала "швидка допомога", яка не змогла допомогти людині. Свідки кажуть, що у медиків не спрацювало обладнання.

До цього ми писали, що в метро Києва чоловік з криком "яка ж*па" шльопнув дівчину по сідницях і отримав відсіч.