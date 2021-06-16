Лежала в калюжі крові: у Харкові посеред дороги померла жінка через швидку, яка довго їхала

Швидка не встигла приїхати до пацієнтки / Reuters

У Харкові 16 червня сталося страшне трагічне НП. Жінка впала обличчям в асфальт і розбила сильно голову.

Як повідомляє Telegram-канал Харків Life, піднятися вона вже не могла і лежала в калюжі крові. При цьому швидку допомогу чекали пів години.

На жаль, жінка померла ще до приїзду медиків.

Інцидент стався на ринку "23 серпня". Очевидці події відразу ж почали дзвонити в швидку допомогу, але оператор постійно перепитувала адресу ринку і обставини події.

Люди на ринку перевернули жінку на бік, щоб вона не захлинулася. Вона була, жива, дихала і смикалася.

Очевидці повідомляють, що у жінки швидше за все стався серцевий напад.

Користувачі Мережі прокоментували інцидент.

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"А раптом її не можна було рухати.... Тут без швидкої не можна приймати такі спроби", "Як показала практика, краще щось зробити ніж не зробити нічого", "І кому потрібна така швидка? Хто за це відповідає", "У мене школа була в 100 метрах від 4-ки, так, коли однокласник "ковзани відкидав", швидка 2,5 години їхала до нас", - пишуть користувачі Мережі.

Як раніше повідомляв Главред, у Житомирі помер 30-річний чоловік, якому не був своєчасно поставлено діагноз. Рідні померлого чоловіка кажуть, що йому вчасно не надали належну медичну допомогу і написали заяву в поліцію.