Обличчя в крові і струс мозку: у Дніпрі в аквапарку дитина отримала травму

Дитині надали допомогу обласної дитячої нейрохірургії у Дніпрі - аквапарк звинуватив в інциденті маму хлопчика / facebook.com/AnastasiyaVKulakova

У Дніпрі в аквапарку на житловому масиві Перемога травму голови отримав 9-річний хлопчик. Йому на голову у воді впала інша дитина. Адміністратор закладу повела постраждалого хлопчика до медичного пункту. Машина швидкої допомоги їхала близько 40 хвилин, у той час коли дитині було погано. В аквапарку не пропонували компенсацію, звинувативши маму хлопчика у тому, що вона не стежила за своєю дитиною. Потерпілого госпіталізували до дитячої нейрохірургії обласної дитячої лікарні, де діагностували забій ключиці і струс мозку та надали допомогу. Адміністрація аквапарку запропонувала відшкодувати витрати на лікування після оприлюднення інциденту у Мережі. Про це заявила мама дитини Анастасія Кулакова.

На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook вона розповіла про те, що інцидент стався в четвер, 8 липня в аквапарку на житловому масиві Перемога. За її словами, дитина майже відразу травмувалася після того, як зайшла у воду.

"Я не встигла навіть переодягнутися. Тимофій встиг 1 раз з'їхати з водяної гірки. Він з'їжджав в басейн, а в цей час інший хлопчик перелазив через паркан басейну, не втримався і впав Тимофію на голову. Все це відбувалося біля поста дівчини-інструкторки", - сказала Анастасія.

За словами жінки, вона почала вимагати надати синові медичну допомогу. Дитину з травмою повели до медпункту. Швидка їхала дуже довго. Компенсацію в аквапарку не пропонували і сказали їй, що вона сама винна.

Дитині діагностували струс мозку та забій ключиці / facebook.com/AnastasiyaVKulakova

"Адміністраторка розгублено, але швидко повела його до медпункту. Так, повела, з розбитою головою і підозрою на ЧМТ. Швидка їхала майже 40 хвилин. Тимофія нудило на підлогу медпункту. Компенсації не пропонували, тому що "ви самі винні". І мені було запропоновано "стежити за своїм сином".Так я і дивилася. І я відразу побачила залите кров'ю обличчя Тимоші, і вивела його з басейну", - розповіла мама дитини.

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Хлопчика госпіталізували до дитячої нейрохірургії обласної дитячої лікарні на Космічній. Там йому надали медичну допомогу - зашили рану на голові, зробили рентген і аналізи. Дитині діагностували струс мозку та забій ключиці.

Жінка підкреслила, що після того, як вона розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі пост про інцидент, адміністрація аквапарку зв'язалася з нею і запропонувала компенсувати витрати на лікування.

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