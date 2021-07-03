Лідер збірної України Малиновський дав інтерв'ю українською та викликав захват у Мережі

Руслан Малиновський / Reuters

Після скандалу, який спалахнув у соцмережах через те, що український футболіст Артем Довбик, який забив переможний гол у матчі проти Швеції на Євро-2020, давав інтерв'ю російською мовою, лідер збірної України Руслан Малиновський перейшов на українську мову під час спілкування з журналістами.

На цей факт звернув увагу політичний оглядач Олександр Аронець і виклав на своїй сторінці у Facebook фрагмент інтерв'ю Руслана.

"Крига скресла. Малиновський дає інтерв'ю українською мовою. Зверніть увагу - навіть не "аваківкою" ( ... ) Як бачимо, вони всі добре знають рідну мову, але обставини в спорті так склалися, що досі складно знайти гурток, де б тренування проводили українською. Ось і виходить, що типові футбольні фрази у них вже на підсвідомості закарбовані російською", – написав Аронець.

"Думаю, черкащанин Довбик також чудово знає українську, і вже наступне інтерв'ю після переможного голу у ворота Англії буде українською", - додав він.

На відео видно, як Малиновський легко і невимушено розмовляє українською. Українці в соцмережах із захопленням відреагували на те, що футболіст заговорив державною мовою. У коментарях вони дякують Руслану за "солов'їну" і захоплюються Малиновським.

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"Чітка українська у Руслана! Я впевнений, що 90% збірників говорять не гірше. Сподіваюся надалі все частіше чути інтерв’ю українською ) Удачі нашим в 1/4!"

"Чудова українська мова. Дуже приємно слухати"

"Гарна українська... все буде чьотко"

Як повідомляв Главред, збірна України в ніч на 30 червня в шотландському місті Глазго на стадіоні Хемпден Парк завдяки голу Артема Довбика перемогла команду Швеції та вперше в історії потрапила в 1/4 фіналу Євро-2020. Довбик в додатковий час другого екстра-тайму відправив м'яч у ворота шведів. Матч закінчився перемогою українців з рахунком 2:1.

Після матчу Довбик прокоментував перемогу російською мовою і нарвався на критику Лариси Ніцой. Письменниця назвала Довбика "марсіанином" і "московитом".