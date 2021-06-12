Лілія Подкопаєва потрапила в скандал через наїзд на каченят, їй шлють погрози

У наїзді на каченят звинувачують Подкопаєву / Pixabay

В Києва водій на автомобілі Mercedes переїхав виводок каченят, які переходили дорогу. Двоє маленьких пташенят загинули. Діячеві, який сидів за кермом транспортного засобу, сигналили, проте він ніяк не реагував. Подія трапилася в п'ятницю, 11 червня.

Пізніше стало відомо, що нібито номерний знак авто АА9669СС, яке переїхало качечок, належить абсолютній чемпіонці України зі спортивної гімнастки Лілії Подкопаєвій. Сама спортсменка каже, що у неї не Mercedes, а Lexus, а в день наїзду на птахів вона і її сім'я перебували в США.

Їй пишуть повідомлення з погрозами. По всій видимості, хтось зробив дублікат номерів.

"11червня 2021 в мережі було розміщено відео на якому авто, нібито з номерним знаком АА9669СС, цинічно переїхало маленьких каченят. Номерний знак дійсно належить мені і зареєстрований на автомобіль Lexus. Ні я, ні члени моєї сім'ї відношення до цього інциденту не мають. Зараз я і всі члени моєї сім'ї знаходимося в США, де мої діти закінчують навчальний рік. У день інциденту я перебувала в тренувальному гімнастичному таборі в штаті Теннессі", - повідомила спортсменка.читайте такожНаїхав на каченят і не реагував на сигнали: у Києві водій на смерть переїхав двох пташенят

Лілія Подкопаєва показала свій автомобіль, номери якого засвітилися у відео з наїздом на каченят у Києві

Також Лілія Подкопаєва сказала, що має намір звертатися в Нацполіції для того, щоб копи вивчили ситуацію.

"Яким чином мій номерний знак автомобіля Lexus потрапив удозловмисників і використовується автомобілем Mercedes мені не зрозуміло. З цього приводу, я буду звертатися до Національної поліції. Мої юристи зараз вивчають це питання. Я і моя сім'я отримала багато повідомлень з погрозами і засудженням, попри те, що в ситуації ніхто не розібрався. У нашій родині, ми з любов'ю ставимося до тварин і всіляко підтримуємо організації захисту тварин. Я засуджую дії водія що був за кермом Mercedess і докладу максимум зусиль, щоб встановити його особу. Закликаю громадськість мені в цьому допомогти", - підсумувала спортсменка.

Нагадаємо, у травні на вулиці Набережно-Рибальській у Києві водії вирішили призупинити рух транспорту, щоб дозволити качці з каченятами перейти проїжджу частину і дістатися до Дніпра. Чоловік і жінка подали сигнал іншим учасникам дорожнього руху, зупинилися, і супроводили качку з каченятами, щоб вони змогли безпечно дістатися до місця свого призначення.