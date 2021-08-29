Лінійка під питанням: МОЗ дав свої рекомендації

Шкільні лінійки стали не обов'язковими.
В рамках запобігання коронавірусної інфекції, Міністерство охорони здоров'я України запропонувало різні варіанти організації початку 2021-2022 навчального року.
Як повідомляє пресслужба профільного міністерства, урочистості та лінійки на честь 1 вересня для навчальних закладів вже не є обов'язковими. Рішення про їх проведення прийматиме виключно адміністрація кожної школи.
Однак, якщо все-таки вирішено організувати святкові урочистості, МОЗ рекомендує провести їх під відкритим небом і не змішувати дітей різних вікових груп/класів, уникати натовпу і дотримуватися соціальної дистанції.
Також Міністерство рекомендує максимально скоротити час проведення заходу.
А найкраще організувати святкування в межах кожного класу окремо.
Дивіться відео про реформу шкільного харчування
Нагадаємо, раніше синоптики озвучили прогноз на 1 вересня. За їхніми словами, лінійку підмочить дощ, а потім прийде похолодання.