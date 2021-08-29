Лінійка під питанням: МОЗ дав свої рекомендації

Лінійки може і не бути / УНІАН

В рамках запобігання коронавірусної інфекції, Міністерство охорони здоров'я України запропонувало різні варіанти організації початку 2021-2022 навчального року.

Як повідомляє пресслужба профільного міністерства, урочистості та лінійки на честь 1 вересня для навчальних закладів вже не є обов'язковими. Рішення про їх проведення прийматиме виключно адміністрація кожної школи.

Однак, якщо все-таки вирішено організувати святкові урочистості, МОЗ рекомендує провести їх під відкритим небом і не змішувати дітей різних вікових груп/класів, уникати натовпу і дотримуватися соціальної дистанції.

Також Міністерство рекомендує максимально скоротити час проведення заходу.

А найкраще організувати святкування в межах кожного класу окремо.

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Нагадаємо, раніше синоптики озвучили прогноз на 1 вересня. За їхніми словами, лінійку підмочить дощ, а потім прийде похолодання.