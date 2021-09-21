УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Липові" довідки та щеплення: в Україні готують кримінальну статтю за підробку COVID-сертифікатів

21 вересня 2021, 12:54

В Україні діє жорсткий контроль щодо боротьби з підробками COVID-документів і ПЛР-тестів, сказав Віктор Ляшко.

Вакцинація
У МОЗ обіцяють викрити медпрацівників, які причетні до махінацій з COVID-документами / УНІАН

У Кримінальному кодексі України з'явиться окрема кримінальна стаття за підробку COVID-сертифікатів. Проект змін до кодексу буде розглянуто Кабміном вже незабаром, після чого документ передадуть Верховній Раді. МОЗ не надасть будь-якої підтримки медпрацівникам, причетним до схем щодо махінацій з документами, і має намір їх викривати. Купівля фальшивих документів становить небезпеку для здоров'я. Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"На найближчому засіданні уряду ми розглянемо проект змін до КК, який передамо до Верховної Ради, де підробка "підступних" сертифікатів буде виведена в окрему кримінальну статтю для того, щоб цьому запобігти раз і назавжди", - сказав він у ефірі програми Свобода слова на ICTV.читайте такожCOVID-паспорти для подорожей з України до Європи: як оформити сертифікат у Дія

Також він зазначив, що купівля довідок, пов'язаних із захворюваністю на коронавірус, становить небезпеку для здоров'я людей, а силовики вже проводять спеціальні операції з метою припинення такої діяльності.

Крім того, міністр уточнив, що МОЗ першим розповість про медичних працівників, яких викриють у діяльності, пов'язаній з підробкою документів.

"Якщо когось із медичних працівників буде залучено до цих схем, не покладайтеся ані на яку підтримку від Міністерства охорони здоров'я. Ми першими політично і комунікаційно це "підсвітимо", - запевнив Ляшко.

Реклама

Міністр додав, що підробка COVID-документів призводить до того, що люди, які купили подібні фальшиві "документи", потім потрапляють до реанімації. При цьому подібна діяльність неприйнятна в умовах, коли всі працюють на боротьбу з епідемією.

"Не можна дискредитувати кампанії імунопрофілактики ще й такими методами, тому що потім з тими "липовими" довідками люди потрапляють до реанімації, і ще показуватимуть нам, що це їх вакцинація не захищає", - вказав Ляшко, підкресливши, що держава вже здійснює жорсткий контроль над видачею підроблених довідок про вакцинацію і результатів ПЛР-тестів.

Підробка COVID-документів

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін раніше заявляв, що медичним працівникам, які причетні до підробки коронавірусних документів, загрожує позбавлення права працювати в медичній сфері або в'язниця строком на 3 роки.

У МОЗ попереджали, що відомство спільно з Нацполіцією та Службою безпеки проводять спецоперацію з метою ліквідації протиправної діяльності з підробки COVID-документів.

COVID-сертифікати в Україні

Більше 100 000 українців вже оформили "COVID-паспорти" у застосунку Дія. Повний курс вакцинації від коронавірусу пройшли більше 5 мільйонів людей.

В Україні видають два сертифікати вакцинації - жовтий і зелений. Перший видають після одного щеплення, другий після того, як людина зробить 2 ін'єкції.

Українці також можуть отримати і міжнародний COVID-сертифікат, на базі якого з'явиться можливість безперешкодно відвідувати країни ЄС з метою туристичних поїздок.

viber
МОЗ новини України коронавірус в Україні Віктор Ляшко вакцинація від коронавірусу
Зараз ви переглядаєте новину «"Липові" довідки та щеплення: в Україні готують кримінальну статтю за підробку COVID-сертифікатів». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Гороскоп на жовтень 2021: роман на стороні, успіх у всьому або підступи недругівГороскоп на жовтень 2021: роман на стороні, успіх у всьому або підступи недругів Прикмети на 22 вересня: що не можна робити в день осіннього рівноденняПрикмети на 22 вересня: що не можна робити в день осіннього рівнодення Тарифи на електрику злетять на 50%: українців попередили про зростання цін на комуналкуТарифи на електрику злетять на 50%: українців попередили про зростання цін на комуналку "Обличчя було вже синє": нові подробиці смерті 19-річного студента після вакцинації"Обличчя було вже синє": нові подробиці смерті 19-річного студента після вакцинації Топ-3 найгірших батьків за знаком Зодіаку: астролог назвав найгірших мам і татТоп-3 найгірших батьків за знаком Зодіаку: астролог назвав найгірших мам і тат

Останні новини

12:46

Вакцинація в Україні: Гоубовська розповіла, кому можна почекати зі щепленням

12:42

Більше десятка пострілів і спроба вбивства: у Зеленського заявили про замах на Шефіра

12:26

8 березня та 1 травня не скасують: у Мінкульті пояснили нюанси нового проєкту закону

12:24

"У цьому навіть не ховають": дизайнер розповів, що точно не варто носити в сезоні осінь-зима 2021 Відео

12:21

Шефір в шоковому стані, його відвезли в безпечне місце - Арахамія

Реклама
12:07

82% українців помітили, як покращились дороги за час "Великого будівництва" Зеленського – опитування

11:50

Осіннє рівнодення 2021: дата і особливості дня, що не можна робити

11:46

Замах на Шефіра: в МВС почали спецоперацію та повідомили нові подробиці

11:36

Лікар пояснила, якою вакциною від COVID-19 найкраще вколотися

11:13

Подробиці замаху на Шефіра: стріляли з автомата, водій дістав три кулі

10:57

Юній моделі з Кам'янського, яка спалила прапор України, загрожує до трьох років у в'язниці Відео

10:55

Згадала про доньку через 3 місяці: українка вимагає повернути дитину, яку кинула в пологовому Відео

10:45

День ангела в жовтні 2021 за церковним календарем: хто відзначає іменини

10:28

Іскромсав сокирою: під Дніпром чоловіка жорстоко вбив матір п'ятьох дітей

10:26

Зима не за горами, вона вже в горах: Карпати завалило снігом, вдарив мороз

10:23

Православний календар на жовтень 2021: які церковні свята чекають українців

10:21

Санвузол тільки для працівників метрополітену: чоловікові довелося справляти нужду прямо на станції

10:04

Дві унікальні операції за день: у Львові медики провели трансплантацію серця та легенів

09:52

Влад Яма зворушливо привітав дружину з річницею весілля: Ліліана згадала про розсічену брову

09:27

В Івано-Франківську мер пообіцяв мільйон тій школі, де вакцинуються від COVID-19 всі співробітники

Реклама
09:15

У Києві 17-річна дівчина мало не стрибнула з балкона на 25 поверсі: коп врятував її в останні секунди Відео

09:00

Ім'я Анна (Ганна): значення, доля і сумісність з іншими іменами

09:00

Холодна війна, демарш Франції в НАТО і союз Китаю з Афганістаном: чим світу загрожує AUKUS

08:56

Гороскоп на 22 вересня для всіх знаків Зодіаку: успіх у всьому або ризик травм і застуди Відео

08:29

У США помер зірка серіалу Секс у Великому Місті

08:26

Коронавірус в Україні: за добу виявили майже 7 тисяч нових COVID-заражених Відео

07:50

Разумков і Зеленський поспішають остаточно з'ясувати свої стосунки Погляд

07:42

Зеленський пообіцяв українцям у США запровадити подвійне громадянство Відео

07:19

Зеленський у Нью-Йорку провів низку важливих зустрічей: з ким і про що домовився Відео

06:43

"Це не мій прапор": під Дніпром дівчина спалила символ України під регіт друзів Відео

06:15

У Х'юстона проблеми: чому "Слуга народу" намагається відправити Разумкова у відставку Погляд

05:40

Астролог розповіла, що не можна робити кожному знаку Зодіака в день осіннього рівнодення Відео

04:57

Гороскоп 2022: астрологи назвали головних щасливчиків року Відео

04:45

Які страви з картоплі найшкідливіші - пояснення дієтолога

03:50

У моду на осінь 2021 повернулося фарбування волосся в стилі 70-х та імбирний колір невимовної краси Фото

03:47

Вибори до Держдуми Росії і рішення ЄС: дипломат пояснив позицію Європи щодо блокади результатів Відео

03:19

Нове дослідження визначило найефективнішу вакцину від COVID-19

02:10

Чи можна визначити тривалість чоловічого життя по талії - відповідь невролога

02:09

Потужний сигнал для Києва: Ердоган оголосив про підтримку України та невизнання анексії Криму Росією Відео

01:30

Вакцинація від COVID-19: Комаровський назвав надійний захист від небезпечного штаму Дельта Відео

Реклама
01:07

Вакцинація дітей від COVID-19: лікарка пояснила, чи є в ній сенс та чи існують ризики Відео

00:25

Прикмети на 22 вересня: що не можна робити в день осіннього рівнодення Відео

00:15

Дуже небезпечна: чому не можна тримати фіалку в будинку Відео

21 вересня, вівторок
23:44

Байден попередив про нову пандемію в усьому світі Відео

23:25

"Скандал" на Генасамблеї ООН: Росія хотіла зірвати обговорення Криму і Донбасу Відео

23:20

Про які проблеми зі здоров'ям говорять болі в грудях-відповідь кардіолога

22:59

7 років в'язниці за 2 тисячі гривень: суддю-хабарника з Мукачева відправили за ґрати

22:54

Лікар назвала умову, за якої коронавірус "не пристане" до людини Відео

22:27

Ніякої дистанційки: українські школи в "жовтій" зоні закриють на карантин

22:22

В Україну увірветься сніг і налетить небезпечна погода Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти