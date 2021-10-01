Липучка для мух і кмітливість: підлітки "пограбували" грошовий атракціон у Хмельницькому

Все геніальне просто / скріншот з відео

У Хмельницькому Підлітки за допомогою липучки для мух "обдурили" атракціон, в якому необхідно ловити гроші.

На опублікованих кадрах видно, що один з них засунув в автомат, в якому потрібно руками зловити паперові гроші, липучку для мух. Коли той підкинув банкноти, вони моментально прилипли до стрічки.

Чи вдалося потім дістати липучку з грошима з автомата-залишається загадкою.

Раніше ми повідомляли, що в Черкаській області жінка віддала "іноземцю" понад 185 тис.грн, тому що чоловік пообіцяв віддати їй на зберігання свою пенсію в розмірі 2 млн доларів і забрати в США.

Також ми розповідали про банду аферистів у Сумській області, які знімали кошти з карток довірливих українців. Гроші йшли на фінансування злочинного угруповання місцевого кримінального авторитета.

Шахраї придбали бази даних банківських установ, дзвонили їх клієнтам і видавали себе за співробітників банків.