Позбавлення волі і величезний штраф: у Запоріжжі суд виніс вирок водієві електросамокату

Самокат визнали транспортним засобом / Reuters

У Запоріжжі водія електросамоката оштрафували на 127 тисяч гривень. Рішення прийняв Шевченківський районний суд.

Як повідомляє видання Я і Закон, водія оштрафували за наїзд на пішохода на тротуарі. Інцидент стався минулого року. Тоді водій електросамокату Хіаомі Мі Electiric Scooter М365 рухалася по тротуару і збила пішохода. Потерпіла отримала тілесні травми середньої тяжкості.

Таким чином, суд визнав електросамокат "транспортним засобом, який призначений для перевезення людей і (або) багажу, з встановленим на ньому спеціальним обладнанням або механізмами". Разом з цим, Правила дорожнього руху забороняють рух транспортних засобів по тротуарах і пішохідних доріжках.

Обвинувальним вироком водій самоката визнаний винним у порушенні ПДР.

Спочатку винуватця ДТП засудили на один рік позбавлення волі, проте пізніше покарання замінили випробувальним терміном на один рік.

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Більше того, суд частково задовольнив і цивільний позов потерпілої, стягнувши з обвинувачено 127 тисяч гривень штрафу - 102 тисячі гривень компенсація матеріальної шкоди, 23 тисячі гривень - моральної шкоди, і 2 тисячі гривень - витрати на юридичну допомогу.

Нагадаємо, в кінці червня у Києві ввели правила для електросамокатів, згідно з якими, максимальна швидкість була зменшена з 30-35 км/год до 20 км / год.

Також самокати заборонено паркувати в історичних центрах, зонах навколо дипломатичних установ, біля окремих державних і правоохоронних органів, а також суб'єктів, які ведуть свою діяльність в галузі національної безпеки і оборони.

А ось на таких територіях, як Пейзажна алея, пішохідна частина вулиці Сагайдачного, деякі релігійні і чутливі зони, наприклад, кладовища і зони навколо органів державної влади пересування на самокатах буде заборонено взагалі.

Ще одним важливим пунктом документа є "зобов'язання операторів страхувати кожного користувача на випадок нещасних випадків і травм при використанні самоката. Поліс повинен покривати витрати на медичну допомогу і лікування, а також шкоду, завдану майну третіх осіб - з покриттям від 100 тисяч гривень".