Злива в Одесі: затоплені вулиці і заблокована робота транспорту

У місті підтоплена центральна частина / мерія Одеси

Увечері 4 липня в Одесі випало безліч опадів. Злива підтопила місто. У зв'язку з негодою порушена робота громадського транспорту.

У прес-службі мерії Одеси відзначають, що рівень опадів досяг 24,4 мм.

Співробітники підприємства "Міські дороги" здійснюють роботи з розчищення зливової каналізації, проте повністю впоратися з таким об'ємом води їм поки не вдалося.

"Це призвело до підтоплення провулку високого, вулиць водопровідної, Балківської, Середньофонтанської, армійської, Інглезі, Приморської, Мельницької та деяких вулиць у центрі міста, де колектори "Інфоксводоканалу" за своїми технічними характеристиками не можуть впоратися з великим об'ємом води", - йдеться повідомленні.

Зокрема, відомо, що тролейбусний маршрут № 8 скорочено до вулиці хімічної, а рух трамваїв за маршрутом № 20 і зовсім зупинено. Люди пересуваються на маршрутках.

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Більше того, в курортном городе Южный Одесской области вследствие проливного дождя 4 июля были подтоплены помещения и прилегающая территория местного отделения полиции. В пресслужбі Головного управління ДСНС в Одеській області повідомили, що рятувальники відкачали 40 кубічних метрів дощової води за допомогою мотопомпи.

Нагадаємо, минулого тижня негода спіткала Львів. Були затоплені безліч вулиць і приміщень. Потужний дощ та сильні пориви вітру, що завдало міста значної шкоди.

Місцеві жителі скаржилися на знеструмлення вулиць, побиті автомобілі та повалені дерева.

Відомо, що в місті деякий час не курсував електротранспорт.

В результаті негоди були знеструмлені райони: