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Локдаун повинен бути для всіх: учений виступив проти привілеїв для вакцинованих від COVID-19

6 вересня 2021, 11:38
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Вакцинація не запобігає передачі вірусу. Людина не захворіє, але вона може бути інфікованою та передати цей вірус не вакцинованій людині.

Локдаун
Під час локдауну правила повинні бути однаковими для всіх, вважає Досенко / УНІАН

Кабінет міністрів вже розробив тематичну стратегію посилення карантину в Україні, розповів завідувач відділу загальної та молекулярної патофізіології Інституту фізіології імені Богомольця НАНУ, доктор медичних наук Віктор Досенко.

За його словами, епідеміологічні показники розраховані, на них і буде орієнтуватися МОЗ і уряд в цілому під час ухвалення рішення про запровадження локдауну, передає Obozrevatel.

Досенко додав, що, на його думку, не повинно бути привілеїв для вакцинованих громадян (наприклад, відвідування ТРЦ, дозвіл користуватися громадським транспортом).

"Вакцинація не запобігає передачі вірусу. Людина не захворіє, але вона може бути інфікованою та передати іншій, не вакцинованій, людині цей вірус. Тому жодних преференцій для вакцинованих бути не повинно", - сказав учений.

читайте такожЛокдауну не уникнути, Україна буде "червоною" не раніше листопада - МОЗДосенко підкреслив: "Якщо буде локдаун, значить, повинен бути локдаун для всіх, незалежно від вакцинації".

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Коронавірус в Україні-про що раніше писав головред:

Коронавірус в Україні останнім часом прискорився, тому в країні спостерігається погіршення епідеміологічної ситуації. У чотирьох регіонах показник захворюваності вже не відповідає "зеленій" зоні.

Через зростання захворюваності на COVID-19 в країні можуть посилити карантин, заявив лікар-епідеміолог, директор Інституту вакцинології та імунобіопрепаратів Сергій Кравченко.

ЗМІ повідомили, що в Кабміні визначили остаточні дати запровадження локдауну в столиці - його хочуть оголосити вже з 15 вересня, а не в листопаді, як передбачалося раніше.

Пізніше влада Києва спростувала інформацію про запровадження локдауну в Києві з 15 вересня. Як зазначають чиновники, посилення карантину можливе лише в тому випадку, якщо місто увійде у "жовту" або "червону" зону карантину.

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