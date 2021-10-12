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Локдаун - не панацея: епідеміолог запропонував альтернативу

12 жовтня 2021, 02:39

Держава повинна створити такі правила, яким підпорядковувалися б усі. Як приклад Андрій Александрін навів Італію.

карантин, локдаун
Замість локдауну потрібно змусити людей носити маски, вважає Андрій Александрін / УНІАН

Будь-який локдаун є останнім заходом бездіяльності держави, до якого вона може вдатися, заявив лікар-епідеміолог, засновник NEGIC, голова ГО Інфекційний контроль в Україні Андрій Александрін. Він зазначив, що є противником подібних заходів і запропонував альтернативу посиленню карантинних обмежень.

"Я вважаю, що потрібно поставити чіткі вимоги. Наприклад, перед тими ж кінотеатрами. Всі сидять в шаховому порядку, але рівень СО2 в цьому кінозалі не повинен перевищувати 800. Якщо ви зможете створити таку вентиляційну систему, приплив і витік, кратність повітрообміну, якщо ви зможете створити температуру повітря в цьому залі +18... +21 градус і вологість повітря 40-60%, ви маєте право працювати. Але якщо хоч один з цих показників перевищено, Ви не маєте права працювати", - сказав Александрін розповів в інтерв'ю виданню Obozrevatel.

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"Мене вразило, як там (в Італії, - ред.) працює державний апарат. Ти не можеш увійти в громадський транспорт без маски, ти не можеш її одягнути під ніс – тобі одразу ж зроблять зауваження. Щойно ти сідаєш в будь-яке кафе, до тебе одразу підходить офіціант і вимагає QR-код про вакцинацію. В іншому випадку тебе просто не обслуговуватимуть", - зазначив лікар.

За його словами, держава зі свого боку створила ті правила, яким підкоряються всі.

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"Якщо ти не будеш їм підкорятися, тебе або не будуть обслуговувати, або до тебе прийде поліція і, щонайменше, накладе на тебе штраф, а може бути і заарештує. У нашій країні держава поки не створила вимог. А те, що у нас знову буде масово закриватися бізнес – я вважаю, це несприятливо відіб'ється на всіх нас", - резюмував Александрін.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок понеділка, 11 жовтня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 8832 жителів країни. Були госпіталізовані 2 672 людини; летальних випадків - 207; одужали - 2053 людини.

Лікар-епідеміолог Андрій Александрін вважає, що реальна коронавірусна статистика відрізняється від офіційної щонайменше в чотири рази. За його словами, на сьогоднішній день система профілактичної медицини вже не справляється зі своїми викликами.

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Карантин в Україні хочуть посилити вже найближчими днями. Держкомісія може ухвалити рішення про перехід низки регіонів в "червону" зону карантину.

В Україні станом на неділю, 10 жовтня, 16 областей України відповідали показникам "помаранчевої" зони адаптивного карантину.

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