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Ціни на таксі в Києві підвищили втричі

5 квітня 2021, 09:42

Але навіть з підвищеним тарифом викликати таксі - завдання не з простих.

Транспорт в Києві, очрреді, локдаун
Через локдаун у Києві різко зросли ціни на таксі / УНІАН

У перший день посилення локдауну в Києві, через обмеження поїздок у громадському транспорті, в кілька разів підвищили ціни на таксі.

Зокрема, доїхати куди-небудь у годину пік сьогодні пропонують мінімум втричі дорожче, ніж у попередні дні.

Як дізнавався Главред, наприклад, за поїздку в Бориспіль з правого берега столиці, в залежності від класу автомобіля, пропонують заплатити від 830 до 1430 гривень.

Доїхати в центр сьогодні можна в середньому за 300-500 гривень.

"Болт запропонував всього за 538 гривень проїхати якихось 5.5 км", - пише в соцмережі юрист Клим Братковський.

"До офісу приїхав перший співробітник, якому мерія повинна була видати спеціальний пропуск на громадський транспорт. Повинні були, але не видали. Дорога від будинку до офісу, яка завжди коштувала 140 гривень, сьогодні коштувала 520. Ціни підняли більше ніж в 3 рази! Я їхав по мосту Патона і заглядав у кожну маршрутку і кожен автобус", - пише у Фейсбуці блогер Олексій Давиденко.

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Ціни на таксі в Києві підняли мінімум у три рази через локдаун

При цьому навіть за ці гроші знайти машину - практично нереально, оскільки більшість машин недоступно через підвищений попит.

За поїздку до Борисполя просять від 830 до 1450 гривень
За поїздку до Борисполя просять від 830 до 1450 гривень / скріншот

Аналогічні підвищені тарифи зараз пропонують усі популярні таксі-сервіси - Bolt, Uber, Uklon. В середньому ціни на поїздку накрутили втричі.

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"Питання до "розумних"Степанова і Кличка від "тупого" блогера - а правда у таксі менше ризик зараження Ковідом, якщо заплатити удвічі більше?"- дивується політолог Віктор Уколов.

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"Це - не ціна лоукосту в Будапешт. Це - вартість проїзду на таксі сьогодні, 5 квітня, від мого будинку на лівому березі Києва до роботи. Відстань - 20 км. Ну це ж просто пісєц. Де там ті спецпропуски на громадський транспорт продаються? Чому трамваї і метро - порожні їздять, а на вартість таксі - як політ на Марс", - обурений журналіст Сергій Руденко.

Раніше писав Главред, що відбувається в метро і на зупинках.

коронавірус громадський транспорт новини України коронавірус в Києві локдаун
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