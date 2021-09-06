Локдауну не уникнути, Україна буде "червоною" не раніше листопада - МОЗ

Україна буде в червоній зоні карантину не раніше листопада / УНІАН

Головний санітарний лікар України заявив, що в переважній кількості областей погіршується ситуація із захворюваністю на коронавірус. Найближчим часом Україна вийде із "зеленої" зони карантину і перейде в "жовту".

"Ми будемо змушені запровадити "жовту" зону, де, наприклад, буду жорсткіші обмеження щодо відвідування масових заходів або спортзалів", - розповів Кузін в ефірі програми Сніданок з 1+1.

Перехід до "жовтої" зони Кузін назвав "умовною тривогою про те, що кількість потенційних нових випадків зростатиме найближчим часом".

Кузін додав, що наразі немає якоїсь конкретної цифри, за якої в Україні можуть запровадити локдаун.

При цьому уникнути жорсткого карантину Україні не вдасться.

Реклама

"На моє переконання, ні. Але якщо ми будемо говорити про "червоний" рівень небезпеки, то він буде не раніше листопада", - зазначив головний санлікар.

Коронавірус в Україні - про що раніше писав Главред:

Станом на ранок понеділка, 6 вересня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 773 жителів країни. Зокрема, захворіли 62 дитини і 8 медпрацівників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 635 осіб; летальних випадків - 18; одужали 457 осіб.

Коронавірус в Україні останнім часом прискорився, тому в країні спостерігається погіршення епідеміологічної ситуації. У чотирьох регіонах показник захворюваності вже не відповідає "зеленій" зоні.

Через зростання захворюваності на COVID-19 в країні можуть посилити карантин, заявив лікар-епідеміолог, директор Інституту вакцинології та імунобіопрепаратів Сергій Кравченко.

ЗМІ повідомили, що в Кабміні визначили остаточні дати запровадження локдауну в столиці - його хочуть оголосити вже з 15 вересня, а не в листопаді, як передбачалося раніше.

Пізніше влада Києва спростувала інформацію про запровадження локдауну в Києві з 15 вересня. Як зазначають чиновники, посилення карантину можливе лише в тому випадку, якщо місто увійде в "жовту" або "червону" зону карантину.