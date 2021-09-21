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Локдауну в Києві восени може і не бути: Кличко пояснив нюанси

21 вересня 2021, 07:12
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Ключова умова для уникнення жорсткого карантину - масова вакцинація. Київ сьогодні є лідером вакцинації від коронавірусу в Україні.

Локдаун
Київ може уникнути локдауну в 2021 році / УНІАН

Попри збільшення захворюваності на COVID-19, Київ може уникнути запровадження нового локдауну в 2021 році. Таку думку озвучив мер столиці Віталій Кличко.

В ефірі програми Свободи слова на ICTV 20 вересня Кличко заявив, що міська влада дивиться на ситуацію "оптимістично". Він зазначив, що ключова умова для уникнення жорсткого карантину - масова вакцинація.

"Київ сьогодні є лідером вакцинації в Україні. Вакциновано вже понад 1,6 млн осіб. Половину з них — понад 800 тис. — щеплено двома дозами препарату від коронавірусу", - зазначив столичний голова.

При цьому 98% пацієнтів з COVID-19, які зараз перебувають у столичних лікарнях, досі не вакцинувалися. За його словами, всі бажаючі можуть вакцинуватися від коронавірусу будь-яким з чотирьох доступних препаратів. Зокрема, це вакцини Oxford / AstraZeneca, Pfizer, Moderna і CoronaVac.

Кличко запевнив, що Київ готовий до боротьби з пандемією.

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"Зараз у столиці оснащено понад 4,5 тис.ліжок, медики забезпечені всім необхідним, є 490 апаратів ШВЛ", — розповів мер.

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Зазначимо, Київ довгий час лідирував в Україні за кількістю виявлених нових заражень коронавірусом за добу. І лише в останнім часом інші регіони вирвалися вперед.

Як повідомляв Главред, 13 вересня мер столиці Віталій Кличко заявляв, що Київ готується до жорсткого локдауну. За його словами, вакцинація від коронавірусу - сьогодні головна умова для запобігання суворих карантинних обмежень.

Влада Києва має намір знову повернути штрафи за порушення карантину для громадських закладів. Як розповів глава Головного управління Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан, штрафувати почнуть, щойно Держкомісія ТЕБ і НС запровадить "жовту" зону.

До слова, в Україні можуть запровадити "жовту" зону карантину вже в середу, 22 вересня. Сьогодні відповідне питання розгляне Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС).

Жовта зона - що заборонено

У "жовтій" зоні, крім маскового режиму і необхідності дотримуватися дистанції, забороняються:

  • масові заходи за участю понад 1 людина в 4 кв. м площі приміщення або території;
  • завантаженість кінозалів та інших закладів культури більш ніж на 50% місць;
  • завантаженість спортзалів і фітнес-центрів більш ніж 1 людина на 10 кв. м;
  • робота навчальних закладів, крім тих, де не менше 80% працівників мають "жовтий" або "зелений" COVID-сертифікат.

Зазначені обмеження не діятимуть, якщо більше 80% персоналу і 100% відвідувачів, крім осіб до 18 років, вакциновані від COVID-19 однією або двома дозами і пред'явили відповідний сертифікат.

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