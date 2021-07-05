"Пастка для України з Європою": Зеленський обрушився з критикою на Північний потік-2

Володимир Зеленський / УНІАН

Український президент Володимир Зеленський в черговий раз виступив проти будівництва газопроводу "Північний потік-2" і назвав російський проєкт "пасткою безпеки, як для України, так і для Європи". Про це він сказав у рамках форуму Україна 30.

"Це пряма пастка безпеки для всіх. Потрібно й надалі протидіяти реалізації цього проекту. Вся Європа повинна об'єднуватися, щоб протидіяти цій енергетичній загрозі", − заявив Зеленський.

До того міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявляв − Берлін працює над тим, щоб Україна залишилася транзитером газу після запуску газопроводу Північний потік-2. І влада Німеччина не бажає, щоб Україна залишилася без солідних доходів від транзиту російського газу.

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Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з американською делегацією в Києві закликав США і Євросоюз зупинити запуск російського газопроводу Північний потік-2. За його словами, робота трубопроводу буде нести загрозу національній безпеці української держави.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розповів, що згідно з даними розвідки, Росія після добудови першої нитки ПП-2 може піти на провокації проти України.