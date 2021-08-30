"Лягай, бандера": в Одесі чоловік на вулиці сильно вдарив ногою стареньку

Нападник / скріншот з відео

В Одесі 29 серпня чоловік накинувся на літню жінку і вдарив її ногою з криком"лягай, бандера". Про це повідомляє Telegram-канал "Ху*ова Одеса".

Інцидент стався на 8 станції Великого Фонтану. Чоловік розповів очевидцям, які затримали його, що постійно проживає в Одесі. Чому він ударив ногою бабусю - пояснити не зміг. Очевидці запитували чоловіка, чи має він психічні розлади або вжив перед нападом на бабусю наркотики ‒ однак він все заперечував.

Коли його почали питати про ставлення до легенди українського націоналізму Степану Бандері, чоловік не зміг нічого відповісти. Лише через кілька хвилин вказав, що не знає, як ставитися до фігури цього діяча.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ввечері 16 серпня на одній з одеських зупинок пасажири натовпом накинулися на чоловіка через те, що він штовхнув ногою іншу пасажирку, що виходила з маршрутки.

Однак винуватець конфлікту зміг вирватися і ледь втік від обуреного натовпу прямо через проїжджу частину дороги.