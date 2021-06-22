Лучанка, яку до коми побив співмешканець на очах у семирічної доньки, померла

Жінка пробула в реанімації близько тижня, проте лікарям так і не вдалося її врятувати / УНІАН

В одній з лікарень Луцька померла 32-річна жінка, яку 14 червня жорстоко побили побив її співмешканець.

За словами волонтера Роксолани Несторук, Ірина стала жертвою домашнього насильства на очах у своєї семирічної дочки.

"Відійшла у вічність жінка Ірина, яка була жертвою домашнього насильства. Вона так і не прийшла до тями після побиття на вулиці Конякіна. Нелюд майже забив жінку до непритомності і коми на очах у 7-річної дитини, яка потім благала про допомогу для мами", - написала Роксолана Несторук в Facebook-групі Медицина Луцьк.

Очевидці стверджують, що на обличчі потерпілої "не було живого місця". Майже тиждень вона пробула в реанімації.

Нагадаємо, в 2020 році в Дніпропетровській області затримали 45-річну жінку, яка в ході конфлікту жорстоко вбила свого 60-річного співмешканця.

Конфлікт розгорівся в ході з'ясування стосунків при розпиванні спиртних напоїв, чоловік отримав понад 40 ударів сокирою по тілу і голові.

Після вбивства зловмисниця засунула в рот загиблому кілька шматків хліба і завдала йому удару ножем у спину.