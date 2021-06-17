Краща країна для піших підйомів в гору: Україна потрапила в європейський туристичний рейтинг

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Україна увійшла в список найкращих європейських країн для туристів. Як розповіли в ефірі " Сніданку з 1+1", відповідний рейтинг складено сайтом SaveOnEnergy.

Таким чином компанія планує ознайомити туристів з найкращими місцями світу для ековіддиху.

Україна отримала друге лідерське місце в категорії "Краща країна для піших підйомів в гору".

Зазначається, що середній набір висоти в Українських Карпатах – 1220 метрів і це досить привабливий показник для тривалих піших турів.

До речі, середня довжина піших карпатських маршрутів налічує 23 682 метри.

Перше місце в даній категорії зайняло мікродержава Ліхтенштейн. Серед "сусідів" України в списку опинилися Ірландія, Ісландія і Великобританія.

Найменшу кількість балів у сфері екологічного туризму отримали Болгарія, Фінляндія та Естонія.

Однак, в загальному рейтингу, з урахуванням розвитку інфраструктури, різноманітності в маршрутах і пейзажів, Україні не вдалося потрапити в першу десятку кращих туристичних країн.

Нагадавши, у рейтингуCovid Resilience Ranking від Bloomberg визнав Кращою країною для життя у період пандемії коронавірусу.

Раніше лідером була Нова Зеландія. Обидві країни підтримують поширення вірусу на досить низькому рівні, що дозволило повернути життя громадян в нормальне русло, але в Сінгапурі останнім часом активніше йде вакцинація.

Також Главред дізнався, в які країни українці можуть виїхати у літню відпустку-2021.