"Краще, ніж секс і день народження": директорка турагентства позлорадствовала повені в Ялті

Жінка зраділа підтопленню Ялти

Через величезні зливи в окупованій Ялті постраждали десятки людей, є навіть одна жертва негоди. Однак директор турагентства з Росії зраділа затопленню міста, заявивши, що це навіть краще, ніж Новий рік, пише 24 канал.

Директор одного із російських туристичних агентств зняла відеоролик, на якому висловила своє ставлення до негоди, яка вирує на окупованому Кримському півострові, зокрема в Ялті.

На відео спеціалістка з Уфи зраділа трагедії в Ялті, зазначивши, що це навіть краще, ніж багато популярних свят.

"Це краще, ніж Новий Рік, ніж секс, ніж день народження, краще, ніж День туризму. Ялту змило", - заявила жінка.

Директорку турагентства особливо радує те, що тепер люди почнуть відпочивати в готелях, а не в приватних секторах.

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Паводки в Криму

В окупованій Росією Автономній Республіці Крим був оголошений режим надзвичайної ситуації. Тривалі зливи призвели до того, що на півострові сталася повінь. В Ялті та Керчі за добу випало дві норми місячних опадів.

У Керчі затопило близько 300 домогосподарств, центральні вулиці та лікарні. Частина траси Таврида також опинилася під водою.