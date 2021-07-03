Лукашенко не зміг "закрити" кордони з Україною: люди перетинають КПП наче й не було нічого

Люди перетинають кордони України та Білорусі, незважаючи на заяву Лукашенка / Reuters

На прикордонних пунктах кордону України та Білорусі не спостерігається будь-яких суттєвих змін у пропускних операціях. Білоруси попередили про посилення охорони кордонів, однак це звичайна практика під час святкування різних дат. За минулі 24 години показники перетину кордонів зросли, що пов'язано з вихідними. Жодних ознак, пов'язаних з перекриттям лінії перетину, виявлено не було. Про це заявили в Державній прикордонній службі.

Як повідомили у відомстві в суботу, 3 липня, напередодні ввечері Житомирський і Чернігівський прикордонні загони отримали інформацію, згідно з якою білоруси посилюють охорону кордону з 20:00 2 липня. Такі заходи пов'язані зі святкуванням у Білорусі Дня Республіки.

"Варто відзначити, що таке посилення – це звичайна практика під час святкування різних знаменних дат, а сьогодні у Білорусі відзначають День Республіки", - розповіли в ДПС.

Крім того, прикордонники уточнили, що за минулу добу з України до Білорусі вирушили близько 2 тисяч осіб, у зворотному напрямку кордон перетнули понад 1700 осіб. Примітно, показники виявилися вищими, ніж середньодобові за останні 30 днів. Це може бути пов'язано з вихідними.читайте також"Ганьбить Україну і робить блазнем Зеленського": у Раді закликали завдати удару по режиму Лукашенка

Таким чином, жодних ознак того, що Білорусь закрила кордони з Україною, наразі не спостерігається.

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"Сьогодні також спостерігається досить ритмічний рух через пункти пропуску на цій ділянці. У пропускних операціях немає жодних ознак, що свідчать про перекриття кордону, як це повідомляли ЗМІ з посиланням на Олександра Лукашенка", - підкреслили в Держприкордонслужбі.

Нагадаємо, в п'ятницю, 2 липня, Олександр Лукашенко оголосив про те, що Білорусь закриває кордони з Україною. Причиною тому є нібито контрабанда зброї з української на білоруську територію.

Відносини України та Білорусі

Українсько-білоруські відносини серйозно зіпсувалися після того, як в серпні минулого року президент Білорусі Олександр Лукашенко припустився низки гучних звинувачень на адресу України, які включали нібито фінансування Києвом опозиції у республіці.

Офіційний Київ назвав такі заяви необґрунтованими і оголосив про перегляд дипломатичних відносин з Білоруссю.

Україна з 5 листопада 2020 року, коли офіційно закінчилася попередня президентська каденція Олександра Лукашенко, не визнає його законним главою білоруської держави. У Києві і на Заході вважають, що вибори президента Білорусі 9 серпня є такими, що не відбулися.

26 травня 2021 року Україна після інциденту з літаком Ryanair у Мінську розірвала авіасполучення з Білоруссю.

У Слузі народу нагадали, що Україна засуджує події, пов'язані з політичною кризою у республіці Білорусь і попередили Мінськ про застосування серйозних санкцій у разі запуску білоруською владою авіаперельотів до окупованого Криму.