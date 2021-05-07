Лукашенко відзначився дивним привітанням Україні з Днем перемоги

Олександр Лукашенко / Reuters

Олександр Лукашенко надіслав привітання українцям з Днем перемоги 9 травня.

У привітанні, опублікованому на сайті посольства Білорусі в Україні, Лукашенко підкреслив, що втрати Білорусі та України в цій війні були найважчими за всю історію країн.

"Сьогодні, коли в світі знову поглиблюються розділові лінії, панують ворожість і національний егоїзм, нехай пам'ять про загальний подвиг, завдяки якому людство не було знищено, веде нас до взаємної поваги, діалогу і співпраці", - написав Лукашенко.

Звернемо увагу, що у привітанні адресатом вказано "народ України".

/ ukraine.mfa.gov.by

Як відомо, Україна не здійснює офіційне спілкування з режимом Лукашенка після масових протестів у Білорусі через фальсифікації на президентських виборах і застосування сили до демонстрантів.

Нагадаємо, офіційний Київ не прийняв привітання Лукашенка з Днем Незалежності України.

Раніше на державному телебаченні Білорусі принизили Зеленського і назвали Україну "бандеростаном". На телеканалі CTV Україну назвали "піратським бандеростаном", а Володимира Зеленського " клоуном-гауляйтером".