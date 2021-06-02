Лукашенко визнав "республіки" на Донбасі: у Кравчука заявили про втрату Мінськом нейтралітету / Reuters

Олександр Лукашенко де-факто визнав маріонеткові "республіки" на Донбасі. Це підтверджує його запрошення "слідчих" з ОРЛО, щоб допитати затриманого опозиціонера Романа Протасевича, заявив представник Донецька в українській делегації в політичній підгрупі в ТКГ Сергій Гармаш.

"Безумовно, це (заява Лукашенка, - ред.) продуманий і демонстративний крок. Причому, показово, що запрошення маріонетковим "слідчим" "республік" він відправив через справжню другу сторону конфлікту - президента Росії. Звичайно, після цього у Москви майже не може бути аргументів проти перенесення переговорного процесу з Білорусі до іншої країни. Після цієї заяви Мінськ вже відкрито припинив бути нейтральним", - сказав Гармаш на своїй сторінці у Facebook.

Гармаш нагадав, що у Мінську підписали так звані "мінські угоди" - основу мирного врегулювання конфлікту з Росією на Донбасі.

читайте такожЛукашенко обрушився на Київ з критикою і заявив про польоти до Криму через РосіюНагадаємо, раніше Олександр Лукашенко заявив, що не проти, щоб захопленого опозиційного журналіста Романа Протасевича допитали бойовики "ЛНР".

Він підкреслив, що в ОРДЛО порушені "справи" проти Протасевича.

"Я нагадав президенту Путіну, що порушено кримінальну справу, і сказав, що якщо у них (у слідчик, які ведуть цю справу) будуть питання до них — ласкаво просимо до нас, будь ласка, поставте їм питання, тому що людей вони вбивали там, на Донбасі", - зазначив Лукашенко.

Він додав, що нібито слова затриманого журналіста про те, що йому в Білорусі загрожує смертна кара, мали сенс, оскільки "він розумів, що на Донбасі йому можуть пред'явити звинувачення, а це вже інша ситуація".

Трохи згодом, коментуючи викрадення літака Ryanair, Лукашенко висловився про Протасевича, і одним з перших пунктів згадав, що він нібито воював у складі полку Азов на Донбасі.