Лупив по голові немовля: на Полтавщині "обкурений" горе-батько вбив сина, його покарали

На Полтавщині "обкурений" горе-батько вбив сина, його покарали / Pixabay

Випадок, який вражає своєю жорстокістю, стався в Лубенському районі Полтавської області - там батько жорстоко вбив сина. Малюкові було всього 6 місяців. Чоловіка засудили до 13 років позбавлення волі, однак він оскаржив це рішення в Апеляційному суді Полтави.

Як повідомляє "Суспільне", вбивство немовляти сталося ще у листопаді 2019 року, проте у травні 2021 чоловік оскаржував свій вирок у суді. За даними слідства, горе-батько у нетверезому стані під дією наркотиків щонайменше 9 разів ударив кулаком по голові свого піврічного сина. Коли його дружина повернулася додому, то побачила дитину без свідомості. Вона викликала медиків, проте хлопчик помер.

Суд першої інстанції засудив чоловіка до 13 років позбавлення волі. У травні 2021 року чоловік оскаржив рішення у Полтавському Апеляційному суді, однак суддя відмовив у задоволенні апеляційної скарги.

читайте такожПуповина перекушена: в Івано-Франківську одразу після пологів горе-мати викинула дитя у сміттєвий бакРаніше повідомлялося, жителя Чернігівської області, який холоднокровно зарізав 7-річного сина і викинув тіло в соняшниковому полі, відправлять на примусове лікування. Чоловіка, який завдав своєму чаду 106 ударів кухонним ножем і 8 ударів тупим предметом в область шиї, тулуба, рук і ніг, визнали неосудним.