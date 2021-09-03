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Львів - це діра: блогершу розпекли за принизливу заяву про українське місто

3 вересня 2021, 18:43
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Після відпочинку дівчині тепер ще менше буде хотітися повернутися в рідне місто.

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Дівчина поки ніяк не відреагувала після свого висловлювання / фото: скріншот

Інстаблогерка зі Львова Карина Біда потрапила в скандал, заявивши, що її рідне місто Львів – це "діра". На пост дівчини в Instagram звернули увагу користувачі Мережі, які сприйняли такі слова образливими.

"Лежу, блін, прям такий смуток на мене навалив... я просто розумію, що мій відпочинок добігає кінця. Ще два тижні і назад до Львова, в цю діру", — поділилася зі своїми підписниками дівчина.

У мережі такі слова Карини не схвалили. Багато українців заступилися за Львів, зазначивши, що це прекрасне місто.

читайте також"Вирвали з контексту": скандальна блогерка вибачилася за "мерзенну" українську мову"У неї сім'я і вона сама говорила українською", "В селянах нічого поганого немає, але селянин, який уявив себе якимось лордом це убого", "Блін! Не розумію. Ну не хочеш повертатися, а не повертайся. Ніхто нікого не тримає", "я взагалі у Львові не був, але чув, що там добре", — писали користувачі Мережі.

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Також варто відзначити, що зараз сторінка дівчини в Instagram закрита.

Раніше ми писали, що в мережі розгорівся черговий скандал через провокаційні ролики студентки з Сум. На одному з відео дівчина заявила про намір спалити українські прапори. Другий ролик записаний під аудіо, в якому говориться, що "росіяни Кращі за українців", а "Росія - велика країна".

А ось в кінці серпня блогерка з Києва відзначилася неадекватною заявою. Дівчина опублікувала в соцмережі Instagram провокаційну сторіс, назвавши репетицію військового параду до 30-річчя Незалежності України "маячнею".

Автор: Сергій Кущ
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скандал новини Львова блогери
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