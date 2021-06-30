Львів накрила пекельна буря: повалені дерева, побиті автівки та зупинено транспорт

Зараз у мерії міста скликають оперативний штаб для ліквідації наслідків потужної негода, котра сьогодні трапилася у місті.
На Львів обрушилися потужний дощ та сильні швалі вітру, що завдало міста значної шкоди.
Місцеві жителі скаржаться на знеструмлення вулиць, побиті автомобілі та повалені дерева, пише видання Varta1.
Відомо, що зараз у місті припинив курсувати електротранспорт.
У результаті негоди були знеструмлені наступні райони:
- Сихівський;
- Личаківський;
- Шевченківський.
Зокрема, місцеві жителі повідомили про повалені дерева на вулицях:
- Повітряній, неподалік від поліклініки;
- Чупринки;
- Хімічній;
- Богдана Хмельницького.
Проспект Свободи і Крива Липа були повністю затоплені в результаті зливи.
Зараз у мерії міста скликають оперативний штаб для ліквідації наслідків.
Раніше Главред писав про те, що стихія наробила біди в Київській області - в селі Лишня в результаті урагану і великої кількості опадів прорвало дамбу. Були розмиті під'їзні шляхи, а потужний вітер ламав дерева.
Подія сталася 26 червня. Трактором очистили русла для Сходу води. Зламані дерева вже прибрали. Рух транспорту відновлено, але роботи з ліквідації наслідків негоди тривають.