Львів накрила пекельна буря: повалені дерева, побиті автівки та зупинено транспорт

Львів затопило вдруге

На Львів обрушилися потужний дощ та сильні швалі вітру, що завдало міста значної шкоди.

Місцеві жителі скаржаться на знеструмлення вулиць, побиті автомобілі та повалені дерева, пише видання Varta1.

Відомо, що зараз у місті припинив курсувати електротранспорт.

У результаті негоди були знеструмлені наступні райони:

Сихівський;

Личаківський;

Шевченківський.

Зокрема, місцеві жителі повідомили про повалені дерева на вулицях:

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Повітряній, неподалік від поліклініки;

Чупринки;

Хімічній;

Богдана Хмельницького.

Проспект Свободи і Крива Липа були повністю затоплені в результаті зливи.

Зараз у мерії міста скликають оперативний штаб для ліквідації наслідків.

Раніше Главред писав про те, що стихія наробила біди в Київській області - в селі Лишня в результаті урагану і великої кількості опадів прорвало дамбу. Були розмиті під'їзні шляхи, а потужний вітер ламав дерева.

Подія сталася 26 червня. Трактором очистили русла для Сходу води. Зламані дерева вже прибрали. Рух транспорту відновлено, але роботи з ліквідації наслідків негоди тривають.