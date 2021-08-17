Львів накрила унікальна та моторошна грозова хмара

Львів накрила унікальна грозова хмара

Вранці у вівторок, 17 серпня, жителі Львова могли побачити унікальне погодне видовище - хмару "грозовий комір" , яка накрила місто і стала причиною негоди, повідомляє у Facebook місцевий житель Дмитро Швець.

Після 6:00 на Львів насунулася хмара, яка викликала дуже сильну грозу. Львів'янин Дмитро Швець опублікував відео, як дивна хмара насувалася на місто з боку вулиці Наукової.

"Пора, напевно, звикати до цих ранкових тропічних дощиків",– йдеться в дописі.

Синоптик Наталка Діденко уточнила в коментарі ZAXID.NET, що, ймовірно, ця хмара є підвидом купчасто-дощових хмар- "грозовий комір". Вони викликають зливу, грозу і шквали. Вранці через Львів проходив атмосферний фронт, тому в місті почався бурівій. Купчасто-дощові хмари в Україні трапляються часто, а ось явище "грозовий комір" – справжня рідкість.

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Грозовий комір - це узагальнена назва різновидів купчасто-дощових хмар, які виглядають як довгий вал. Цей тип хмар найчастіше утворюється на кордоні атмосферних фронтів, на передньому краї грози. Там, де виникає грозовий комір, з'являються сильний дощ, поривчастий вітер і шквали.

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